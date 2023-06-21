21 июня 2023

В Тюмени ждут начала новой войны управляющих компаний. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Недовольство людей может спровоцировать потерю жилфонда несколькими управляющими компаниями Тюмени Фото:

Жителей Тюмени активно агитируют сменить управляющие компании из-за того, что нынешние не справляются со своими обязанностями. О людях, которые могут своими призывами спровоцировать войну между несколькими городскими УК, рассказали URA.RU владельцы квартир на улице Харьковской.

«К нам приходили уже несколько раз ребята, аккуратные такие, в пиджаках, предлагали подумать о смене управляющей компании. Мы работой своих управленцев недовольны, но вот так вот по чьему-то совету шило на мыло менять не хотим. А вдруг там будет хуже, и платить придется больше?» — поделились с URA.RU тюменцы.

По их словам, названия новой УК гости не озвучили. В пресс-службе государственной жилищной инспекции Тюменской области URA.RU пояснили, что люди действительно могут отказаться от услуг компании и передать дом в управление другой организации. «Любой собственник может инициировать общее собрание собственников, расторгнуть договор с действующей управляющей организацией и затем заключить договор с новой», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Ранее агентство рассказало о том, как недовольство тюменцев привело к банкротству одной из городских УК. Однако, отвергнутые коммунальщики все еще пытаются брать плату с жителей своих бывших домов.

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Жителей Тюмени активно агитируют сменить управляющие компании из-за того, что нынешние не справляются со своими обязанностями. О людях, которые могут своими призывами спровоцировать войну между несколькими городскими УК, рассказали URA.RU владельцы квартир на улице Харьковской. «К нам приходили уже несколько раз ребята, аккуратные такие, в пиджаках, предлагали подумать о смене управляющей компании. Мы работой своих управленцев недовольны, но вот так вот по чьему-то совету шило на мыло менять не хотим. А вдруг там будет хуже, и платить придется больше?» — поделились с URA.RU тюменцы. По их словам, названия новой УК гости не озвучили. В пресс-службе государственной жилищной инспекции Тюменской области URA.RU пояснили, что люди действительно могут отказаться от услуг компании и передать дом в управление другой организации. «Любой собственник может инициировать общее собрание собственников, расторгнуть договор с действующей управляющей организацией и затем заключить договор с новой», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее агентство рассказало о том, как недовольство тюменцев привело к банкротству одной из городских УК. Однако, отвергнутые коммунальщики все еще пытаются брать плату с жителей своих бывших домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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