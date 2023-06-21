Недовольство людей может спровоцировать потерю жилфонда несколькими управляющими компаниями Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителей Тюмени активно агитируют сменить управляющие компании из-за того, что нынешние не справляются со своими обязанностями. О людях, которые могут своими призывами спровоцировать войну между несколькими городскими УК, рассказали URA.RU владельцы квартир на улице Харьковской.

«К нам приходили уже несколько раз ребята, аккуратные такие, в пиджаках, предлагали подумать о смене управляющей компании. Мы работой своих управленцев недовольны, но вот так вот по чьему-то совету шило на мыло менять не хотим. А вдруг там будет хуже, и платить придется больше?» — поделились с URA.RU тюменцы.

По их словам, названия новой УК гости не озвучили. В пресс-службе государственной жилищной инспекции Тюменской области URA.RU пояснили, что люди действительно могут отказаться от услуг компании и передать дом в управление другой организации. «Любой собственник может инициировать общее собрание собственников, расторгнуть договор с действующей управляющей организацией и затем заключить договор с новой», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Ранее агентство рассказало о том, как недовольство тюменцев привело к банкротству одной из городских УК. Однако, отвергнутые коммунальщики все еще пытаются брать плату с жителей своих бывших домов.