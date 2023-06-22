CNN: пропавший в Атлантике батискаф должен был всплыть через 24 часа

Батискаф с туристами должен был всплыть через сутки после погружения, сказал Аарон Ньюман Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

Батискаф «Титан», пропавший на пути к обломкам лайнера «Титаник» 19 июня, был предназначен для возвращения на поверхность через 24 часа после погружения. Об этом заявил один из инвесторов американской компании OceanGate Аарон Ньюман.

По словам инвестора, батискаф удерживается под водой с помощью балласта. Спустя 24 часа судно освобождается от грузов, чтобы отправиться на поверхность. «Он спроектирован так, чтобы возвращаться», — сказал Аарон Ньюман в интервью CNN.

Он уточнил, что членов экипажа предупреждают, что они могут избавиться от балласта, раскачивая судно, или используя пневматический насос. Если такой способ не поможет, тросы, которые крепят груз должна сами распасться в течение суток, чтобы батискаф всплыл.

Батискаф с пятью туристами пропал в Атлантике 19 июня. Позже в американских СМИ начали писать, что перед погружением судно показывало признаки «циклической усталости». Недавно стало известно, что запасы кислорода у экипажа должны закончится в ближайшие часы. Однако представитель Береговой охраны США капитан Джейми Фредерик сказал, что он и его команда будут использовать все ресурсы, чтобы найти пропавших туристов. Профессор Сиракузского университета Джефф Карсон вовсе допустил, что кислород в батискафе уже мог закончиться, и все, кто там находятся, мертвы.