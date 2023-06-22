22 июня 2023
21 июня 2023

Власти ЯНАО увеличили выплаты на газификацию для семей участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор напомнил, что в прошлом году выплата составляла 100 тысяч рублей Фото:

Власти ЯНАО расширили программу газификации, увеличив выплату на покрытие расходов жителям региона из льготной категории, в том числе и для семей участников СВО. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

«С 1 июля для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также участников СВО и их семьям, увеличат сумму выплаты для проведения газификации до 300 тысяч рублей. Для остальных жителей льготных категории Ямала, выплату увеличат до 250 тысяч рублей», — уточнил губернатор.

Артюхов напомнил, что в прошлом году ямальцам из одиннадцати льготных категорий выплачивали по 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и подвод газа от границ участка в дом. В этом году не только увеличили выплату на расходы, но и упростили ее выдачу. Теперь денежные средства на покрытие расходов по проведению газа в свой участок можно получить без регистрации в доме. Достаточно подтвердить, что жилье находится в собственности.

Ранее URA.RU рассказывало про соглашение заключенное между фондом «Защитники Отечества» и прокуратурой автономного округа о тесном взаимодействии. Сотрудничество направлено на поддержку участников СВО.

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Власти ЯНАО расширили программу газификации, увеличив выплату на покрытие расходов жителям региона из льготной категории, в том числе и для семей участников СВО. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. «С 1 июля для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также участников СВО и их семьям, увеличат сумму выплаты для проведения газификации до 300 тысяч рублей. Для остальных жителей льготных категории Ямала, выплату увеличат до 250 тысяч рублей», — уточнил губернатор. Артюхов напомнил, что в прошлом году ямальцам из одиннадцати льготных категорий выплачивали по 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и подвод газа от границ участка в дом. В этом году не только увеличили выплату на расходы, но и упростили ее выдачу. Теперь денежные средства на покрытие расходов по проведению газа в свой участок можно получить без регистрации в доме. Достаточно подтвердить, что жилье находится в собственности. Ранее URA.RU рассказывало про соглашение заключенное между фондом «Защитники Отечества» и прокуратурой автономного округа о тесном взаимодействии. Сотрудничество направлено на поддержку участников СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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