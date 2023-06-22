Власти ЯНАО увеличили выплаты на газификацию для семей участников СВО

23 июня 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Губернатор напомнил, что в прошлом году выплата составляла 100 тысяч рублей Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Власти ЯНАО расширили программу газификации, увеличив выплату на покрытие расходов жителям региона из льготной категории, в том числе и для семей участников СВО. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. «С 1 июля для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также участников СВО и их семьям, увеличат сумму выплаты для проведения газификации до 300 тысяч рублей. Для остальных жителей льготных категории Ямала, выплату увеличат до 250 тысяч рублей», — уточнил губернатор. Артюхов напомнил, что в прошлом году ямальцам из одиннадцати льготных категорий выплачивали по 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и подвод газа от границ участка в дом. В этом году не только увеличили выплату на расходы, но и упростили ее выдачу. Теперь денежные средства на покрытие расходов по проведению газа в свой участок можно получить без регистрации в доме. Достаточно подтвердить, что жилье находится в собственности. Ранее URA.RU рассказывало про соглашение заключенное между фондом «Защитники Отечества» и прокуратурой автономного округа о тесном взаимодействии. Сотрудничество направлено на поддержку участников СВО.

Власти ЯНАО расширили программу газификации, увеличив выплату на покрытие расходов жителям региона из льготной категории, в том числе и для семей участников СВО. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. «С 1 июля для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также участников СВО и их семьям, увеличат сумму выплаты для проведения газификации до 300 тысяч рублей. Для остальных жителей льготных категории Ямала, выплату увеличат до 250 тысяч рублей», — уточнил губернатор. Артюхов напомнил, что в прошлом году ямальцам из одиннадцати льготных категорий выплачивали по 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и подвод газа от границ участка в дом. В этом году не только увеличили выплату на расходы, но и упростили ее выдачу. Теперь денежные средства на покрытие расходов по проведению газа в свой участок можно получить без регистрации в доме. Достаточно подтвердить, что жилье находится в собственности. Ранее URA.RU рассказывало про соглашение заключенное между фондом «Защитники Отечества» и прокуратурой автономного округа о тесном взаимодействии. Сотрудничество направлено на поддержку участников СВО.