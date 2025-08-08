Россельхознадзор оформил 6300 документов на экспорт леса Сибири

С начала 2025 года было выдано и переоформлено более 6300 документов на экспорт леса. За семь месяцев инспекторы досмотрели пиломатериалы, деловую древесину и другие лесоматериалы общим объемом свыше 331 тысячи кубических метров. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.
«С первого января по 31 июля 2025 года оказано более 6300 государственных услуг по выдаче и переоформлению фитосанитарных сертификатов на лесопродукцию хвойных и лиственных пород. Досмотрены пиломатериалы, деловая древесина и прочие лесоматериалы общим объемом более 331 тысяч кубических метров, предназначенные для отправки в 12 стран мира», — пишут на сайте ведомства.
Лесопродукция отправлялась в Узбекистан, Китай, Туркменистан, Индию, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизию, Иран, Вьетнам и Турцию. Наибольшая доля отгруженной на экспорт древесины пришлась на Китай (42%), Узбекистан (27%) и Казахстан (20%). Остальные страны получили суммарно 11% от общего объема проверенной древесины.
Ранее URA.RU писало, что в санатории «Молния Ямал», который принадлежит компании «Газпром трансгаз Югорск» из ХМАО, нашли нарушения при поставке продуктов в столовые. Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что здравница вовремя не подтвердила получение партии мяса и молока.
