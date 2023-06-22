На довыборы в облдуму курганская КПРФ выдвинет водителя. Фото, видео

23 июня 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Представители КПРФ определились с кандидатом 23 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители курганского областного отделения КПРФ выдвинут на довыборы в областную думу 56-летнего водителя отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаила Деулина. Об этом стало известно на внеочередном заседании Курганского областного отделения КПРФ, передает корреспондент URA.RU. «Выдвинуть от Курганского областного отделения КПРФ Деулина Михаила Николаевича. Решение принимается единогласно», — объявили на заседании. Помимо Деулина на довыборы предлагалось выдвинуть 75-летнего депутата думы Щучанского округа Степана Ваганова. Собравшиеся единогласно проголосовали за Деулина. «Здесь даже вопрос, как добираться на заседания думы. Депутат Чепурной сложил полномочия, назвав одной из причин то, что ему достаточно проблематично добираться на заседания из Щучья в Курган. Деулин — он более молодой, он мобильный, у него есть личный автомобильный транспорт», — назвал одно из преимуществ Деулина руководитель Курганского областного отделения КПРФ Виктор Зырянов. Если бы собравшиеся выбрали Ваганова, то на его место в местную думу нужно было бы проводить довыборы. Из-за этого у представителей КПРФ появился бы риск потерять место в облдуме. Довыборы на место досрочно ушедшего в отставку уже экс-депутата Бориса Чепурного пройдут 10 сентября. «Единая Россия» выдвинет гендиректора компании «МобиДик» Александра Черняка, ЛДПР — сотрудницу Центра татарской культуры Алену Ковригину. Представители партии «Справедливая Россия — За правду» выбирают между депутатом Альменевского муниципального округа Маратом Дахиным и завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажибой Хайрнасовой. На мероприятии присутствовали руководители отделений КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Часть участников присоединилась к мероприятию в онлайн-формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Собравшиеся единогласно проголосовали за Михаила Деулина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители курганского областного отделения КПРФ выдвинут на довыборы в областную думу 56-летнего водителя отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаила Деулина. Об этом стало известно на внеочередном заседании Курганского областного отделения КПРФ, передает корреспондент URA.RU. «Выдвинуть от Курганского областного отделения КПРФ Деулина Михаила Николаевича. Решение принимается единогласно», — объявили на заседании. Помимо Деулина на довыборы предлагалось выдвинуть 75-летнего депутата думы Щучанского округа Степана Ваганова. Собравшиеся единогласно проголосовали за Деулина. «Здесь даже вопрос, как добираться на заседания думы. Депутат Чепурной сложил полномочия, назвав одной из причин то, что ему достаточно проблематично добираться на заседания из Щучья в Курган. Деулин — он более молодой, он мобильный, у него есть личный автомобильный транспорт», — назвал одно из преимуществ Деулина руководитель Курганского областного отделения КПРФ Виктор Зырянов. Если бы собравшиеся выбрали Ваганова, то на его место в местную думу нужно было бы проводить довыборы. Из-за этого у представителей КПРФ появился бы риск потерять место в облдуме. Довыборы на место досрочно ушедшего в отставку уже экс-депутата Бориса Чепурного пройдут 10 сентября. «Единая Россия» выдвинет гендиректора компании «МобиДик» Александра Черняка, ЛДПР — сотрудницу Центра татарской культуры Алену Ковригину. Представители партии «Справедливая Россия — За правду» выбирают между депутатом Альменевского муниципального округа Маратом Дахиным и завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажибой Хайрнасовой.