Собянин отменил все массовые мероприятия из-за режима КТО в Москве

24 июня 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

В столице затруднено движение, заявил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В Москве отменены и задержаны ранее организованные массовые мероприятия из-за введенного ранее режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «В связи с режимом КТО в городе были задержаны ранее организованные массовые мероприятия», — сообщил Собянин в своем telegram-канале . Он отметил, что в городе затруднено движение, а спецслужбы выполняют работу в полном объеме. Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обвинением в сторону Минобороны РФ о том, что ВС РФ якобы совершили ракетный удар по бойцам ЧВК. Минобороны опровергло данное заявление. URA.RU приводило сводку того, что известно о конфликте. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. В своем выступлении он заявил, что данные действия являются для страны ударом в спину. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы защитить народ от внутреннего предательства.

В Москве отменены и задержаны ранее организованные массовые мероприятия из-за введенного ранее режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «В связи с режимом КТО в городе были задержаны ранее организованные массовые мероприятия», — сообщил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что в городе затруднено движение, а спецслужбы выполняют работу в полном объеме. Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обвинением в сторону Минобороны РФ о том, что ВС РФ якобы совершили ракетный удар по бойцам ЧВК. Минобороны опровергло данное заявление. URA.RU приводило сводку того, что известно о конфликте. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. В своем выступлении он заявил, что данные действия являются для страны ударом в спину. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы защитить народ от внутреннего предательства.