Собянин отменил все массовые мероприятия из-за режима КТО в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, собянин сергей
В столице затруднено движение, заявил Сергей Собянин Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Москве отменены и задержаны ранее организованные массовые мероприятия из-за введенного ранее режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В связи с режимом КТО в городе были задержаны ранее организованные массовые мероприятия», — сообщил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что в городе затруднено движение, а спецслужбы выполняют работу в полном объеме.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обвинением в сторону Минобороны РФ о том, что ВС РФ якобы совершили ракетный удар по бойцам ЧВК. Минобороны опровергло данное заявление. URA.RU приводило сводку того, что известно о конфликте.

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. В своем выступлении он заявил, что данные действия являются для страны ударом в спину. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы защитить народ от внутреннего предательства.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве отменены и задержаны ранее организованные массовые мероприятия из-за введенного ранее режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «В связи с режимом КТО в городе были задержаны ранее организованные массовые мероприятия», — сообщил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что в городе затруднено движение, а спецслужбы выполняют работу в полном объеме. Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обвинением в сторону Минобороны РФ о том, что ВС РФ якобы совершили ракетный удар по бойцам ЧВК. Минобороны опровергло данное заявление. URA.RU приводило сводку того, что известно о конфликте. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. В своем выступлении он заявил, что данные действия являются для страны ударом в спину. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы защитить народ от внутреннего предательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...