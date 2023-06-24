Бывший пиарщик Пригожина оценил его действия в Ростове

Пиарщик Пригожина Малькевич: действия основателя ЧВК «Вагнер» являются предательством России

24 июня 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Александр Малькевич призвал Евгения Пригожина забыть личные обиды до победы РФ в СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Вооруженный мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина является предательством России. С такой позицией выступил экс-главред информагентства USA Really, связанного со структурами Евгения Пригожина, Александр Малькевич. Он попросил основателя ЧВК забыть все личные обиды до победы России в спецоперации. «Происходящие события — это предательство России. Это удар в спину нашим воинам, которые сражаются за будущее страны. <…> Это медвежья услуга своей стране! <…> Считаю, что все личные обиды надо забыть до нашей победы», — сказал Малькевич. Его слова передает общественная палата РФ в telegram-канале. Он добавил, что Пригожин совершил ошибку, предоставляя противнику радость с помощью подобного конфликта. «О каких личных интересах может идти речь, когда в круглосуточном режиме продолжается сражение с врагом», — обратился Малькевич к Пригожину. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы совершенном ударе по лагерю наемников. Ведомство выступило с опровержением обвинений Пригожина. На основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Ведомство обратилось к «вагнеровцам», объясняв, что тех втянули в преступную авантюру. Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин заявил, что зачинщики мятежа предали Россию. Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин посоветовал Пригожину «засунуть свои политические амбиции в задницу». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженный мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина является предательством России. С такой позицией выступил экс-главред информагентства USA Really, связанного со структурами Евгения Пригожина, Александр Малькевич. Он попросил основателя ЧВК забыть все личные обиды до победы России в спецоперации. «Происходящие события — это предательство России. Это удар в спину нашим воинам, которые сражаются за будущее страны. <…> Это медвежья услуга своей стране! <…> Считаю, что все личные обиды надо забыть до нашей победы», — сказал Малькевич. Его слова передает общественная палата РФ в telegram-канале. Он добавил, что Пригожин совершил ошибку, предоставляя противнику радость с помощью подобного конфликта. «О каких личных интересах может идти речь, когда в круглосуточном режиме продолжается сражение с врагом», — обратился Малькевич к Пригожину. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы совершенном ударе по лагерю наемников. Ведомство выступило с опровержением обвинений Пригожина. На основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Ведомство обратилось к «вагнеровцам», объясняв, что тех втянули в преступную авантюру. Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин заявил, что зачинщики мятежа предали Россию. Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин посоветовал Пригожину «засунуть свои политические амбиции в задницу».