Курганский сенатор сравнил Пригожина с генералом Власовым

Сенатор Муратов сравнил Пригожина с генералом-предателем Власовым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский сенатор Сергей Муратов сравнил владельца частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с генералом Андреем Власовым, который предал родину в годы Великой Отечественной войны. Об этом сенатор написал в своем telegram-канале.

«Пригожин — это Власов новейшей истории России. Мы все время ждем предательства от либералов, а получили предательство совсем с неожиданной стороны. Тем особенно тяжелее это воспринимается», — рассказал в посте Муратов.

По мнению курганского сенатора, если командиру доверили оружие и возложили на него обязанность защищать свою страну, а он развернул оружие в другую сторону, то он поступает так, как в свое время это сделал «главный» предатель времен Великой Отечественной войны генерал Власов.

Ранее президент РФ Путин назвал действия частной армии бизнесмена Пригожина «мятежом», а самого предпринимателя — «предателем». Его бойцы вошли в военный округ Ростова-на-Дону, ссылаясь на якобы ракетную атаку позиций ЧВК со стороны Минобороны РФ.