23 июня 2023

Курганский сенатор сравнил Пригожина с генералом Власовым

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Кетовской школы. Курган, муратов сергей
Сенатор Муратов сравнил Пригожина с генералом-предателем Власовым Фото:

Курганский сенатор Сергей Муратов сравнил владельца частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с генералом Андреем Власовым, который предал родину в годы Великой Отечественной войны. Об этом сенатор написал в своем telegram-канале.

«Пригожин — это Власов новейшей истории России. Мы все время ждем предательства от либералов, а получили предательство совсем с неожиданной стороны. Тем особенно тяжелее это воспринимается», — рассказал в посте Муратов.

По мнению курганского сенатора, если командиру доверили оружие и возложили на него обязанность защищать свою страну, а он развернул оружие в другую сторону, то он поступает так, как в свое время это сделал «главный» предатель времен Великой Отечественной войны генерал Власов.

Ранее президент РФ Путин назвал действия частной армии бизнесмена Пригожина «мятежом», а самого предпринимателя — «предателем». Его бойцы вошли в военный округ Ростова-на-Дону, ссылаясь на якобы ракетную атаку позиций ЧВК со стороны Минобороны РФ.

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Курганский сенатор Сергей Муратов сравнил владельца частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с генералом Андреем Власовым, который предал родину в годы Великой Отечественной войны. Об этом сенатор написал в своем telegram-канале. «Пригожин — это Власов новейшей истории России. Мы все время ждем предательства от либералов, а получили предательство совсем с неожиданной стороны. Тем особенно тяжелее это воспринимается», — рассказал в посте Муратов. По мнению курганского сенатора, если командиру доверили оружие и возложили на него обязанность защищать свою страну, а он развернул оружие в другую сторону, то он поступает так, как в свое время это сделал «главный» предатель времен Великой Отечественной войны генерал Власов. Ранее президент РФ Путин назвал действия частной армии бизнесмена Пригожина «мятежом», а самого предпринимателя — «предателем». Его бойцы вошли в военный округ Ростова-на-Дону, ссылаясь на якобы ракетную атаку позиций ЧВК со стороны Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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