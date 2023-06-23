23 июня 2023
22 июня 2023

Власти ЯНАО озвучили сумму, выделенную на развитие молодежного движения

ЯНАО получит грант в 34 миллиона для развития молодежного движения
© Служба новостей «URA.RU»
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Средства гранта будут направлены на развитие молодежного движения на Ямале Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ получит грант от Росмолодежи на реализацию молодежных проектов. На сайте окружного правительства сообщается, что из федерального бюджета будет выделено 34 миллиона рублей.

«Регион стал лидером конкурса программ развития молодежной политики „Регион для молодых“. Округ набрал 145 баллов и получит из федерального бюджета грант — 34 миллиона рублей. Средства пойдут на развитие инфраструктуры и организацию мероприятий для ямальской молодежи», — сообщается на сайте властей региона.

Уточняется, что на средства гранта в округе планируют капитально отремонтировать и оснастить техникой «Дом молодежи» в Надыме, а также подростково-молодежный клуб в Ноябрьске. Выделенные средства помогут провести мероприятия для молодых семей и обучение для профильных специалистов.

Ранее URA.RU сообщало, что 45 городов от УрФО примут участие во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Победители получат от 70 млн до 100 млн рублей на развитие своих территорий. Заявки на участие подавали города с населением до 200 тысяч человек.

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Ямало-Ненецкий автономный округ получит грант от Росмолодежи на реализацию молодежных проектов. На сайте окружного правительства сообщается, что из федерального бюджета будет выделено 34 миллиона рублей. «Регион стал лидером конкурса программ развития молодежной политики „Регион для молодых“. Округ набрал 145 баллов и получит из федерального бюджета грант — 34 миллиона рублей. Средства пойдут на развитие инфраструктуры и организацию мероприятий для ямальской молодежи», — сообщается на сайте властей региона. Уточняется, что на средства гранта в округе планируют капитально отремонтировать и оснастить техникой «Дом молодежи» в Надыме, а также подростково-молодежный клуб в Ноябрьске. Выделенные средства помогут провести мероприятия для молодых семей и обучение для профильных специалистов. Ранее URA.RU сообщало, что 45 городов от УрФО примут участие во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Победители получат от 70 млн до 100 млн рублей на развитие своих территорий. Заявки на участие подавали города с населением до 200 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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