Почти 50 городов от УрФО поборются во Всероссийском конкурсе за миллионы

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , сквер, парк, детский городок, малые формы, благоустройство, качели, общественное пространство
За федеральные миллионы поборются 45 городов из УрФО Фото:

Во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды примут участие 45 городов из Уральского федерального округа (УрФО). Заявки на участие подавали города с населением до 200 тысяч человек. Информация об этом появилась на сайте полномочного представителя президента РФ в УрФО.

В 2023 году на участие в конкурсе проектов благоустройства подали 45 заявок из регионов УрФО. В том числе две заявки в подшефных городах — Волновахе (ДНР) и Краснодоне (ЛНР) — в качестве помощи от Ямала и Курганской области. «Завершенные проекты конкурса становятся точками притяжения жителей. Повышают инвестиционную привлекательность городов и поселков. Стимулируют развитие малого и среднего бизнеса», — сказал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

Реализация проектов, которые победят в этом году запланирована на 2024—2025 года. Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Ранее URA.RU писало, что 15 городов Свердловской области подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. Победители получат гранты от 70 млн рублей.

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Во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды примут участие 45 городов из Уральского федерального округа (УрФО). Заявки на участие подавали города с населением до 200 тысяч человек. Информация об этом появилась на сайте полномочного представителя президента РФ в УрФО. В 2023 году на участие в конкурсе проектов благоустройства подали 45 заявок из регионов УрФО. В том числе две заявки в подшефных городах — Волновахе (ДНР) и Краснодоне (ЛНР) — в качестве помощи от Ямала и Курганской области. «Завершенные проекты конкурса становятся точками притяжения жителей. Повышают инвестиционную привлекательность городов и поселков. Стимулируют развитие малого и среднего бизнеса», — сказал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Реализация проектов, которые победят в этом году запланирована на 2024—2025 года. Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ранее URA.RU писало, что 15 городов Свердловской области подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. Победители получат гранты от 70 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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