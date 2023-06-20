Почти 50 городов от УрФО поборются во Всероссийском конкурсе за миллионы

Во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды примут участие 45 городов из Уральского федерального округа (УрФО). Заявки на участие подавали города с населением до 200 тысяч человек. Информация об этом появилась на сайте полномочного представителя президента РФ в УрФО.
В 2023 году на участие в конкурсе проектов благоустройства подали 45 заявок из регионов УрФО. В том числе две заявки в подшефных городах — Волновахе (ДНР) и Краснодоне (ЛНР) — в качестве помощи от Ямала и Курганской области. «Завершенные проекты конкурса становятся точками притяжения жителей. Повышают инвестиционную привлекательность городов и поселков. Стимулируют развитие малого и среднего бизнеса», — сказал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
Реализация проектов, которые победят в этом году запланирована на 2024—2025 года. Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.
Ранее URA.RU писало, что 15 городов Свердловской области подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. Победители получат гранты от 70 млн рублей.
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