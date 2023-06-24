24 июня 2023
23 июня 2023

Бастрыкин поручил разобраться с некачественным жильем для курганских сирот

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Разное. Курган, аварийный дом, подъезд дома, лестничная площадка, разруха
Курганские сироты жалуются, что в доме разрушаются лестницы и стены (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о предоставлении сиротам в селе Белозерское (Курганская область) некачественного жилья. Поводом для этого послужили сообщения в соцсети, пояснили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России поставил на контроль проверку о предоставлении сиротам в Белозерском некачественного жилья. <…> В доме имеются проблемы с отоплением, в зимний период температурный режим не соответствует норме, разрушается фундамент и стены, имеется плесень в квартирах и грибок в подвалах», — указано в ведомственном telegram-канале.

По словам пострадавших, обращения в администрацию территории не дали результатов. Следователями регионального управления начата процессуальная проверка.

Ранее Бастрыкин требовал разобраться с нарушением жилищных прав детей-сирот в селе Каширино. Там жаловались, что в доме нет отопления и света.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о предоставлении сиротам в селе Белозерское (Курганская область) некачественного жилья. Поводом для этого послужили сообщения в соцсети, пояснили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России поставил на контроль проверку о предоставлении сиротам в Белозерском некачественного жилья. <…> В доме имеются проблемы с отоплением, в зимний период температурный режим не соответствует норме, разрушается фундамент и стены, имеется плесень в квартирах и грибок в подвалах», — указано в ведомственном telegram-канале. По словам пострадавших, обращения в администрацию территории не дали результатов. Следователями регионального управления начата процессуальная проверка. Ранее Бастрыкин требовал разобраться с нарушением жилищных прав детей-сирот в селе Каширино. Там жаловались, что в доме нет отопления и света.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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