Бастрыкин поручил разобраться с некачественным жильем для курганских сирот

Курганские сироты жалуются, что в доме разрушаются лестницы и стены (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о предоставлении сиротам в селе Белозерское (Курганская область) некачественного жилья. Поводом для этого послужили сообщения в соцсети, пояснили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России поставил на контроль проверку о предоставлении сиротам в Белозерском некачественного жилья. <…> В доме имеются проблемы с отоплением, в зимний период температурный режим не соответствует норме, разрушается фундамент и стены, имеется плесень в квартирах и грибок в подвалах», — указано в ведомственном telegram-канале.

По словам пострадавших, обращения в администрацию территории не дали результатов. Следователями регионального управления начата процессуальная проверка.

Ранее Бастрыкин требовал разобраться с нарушением жилищных прав детей-сирот в селе Каширино. Там жаловались, что в доме нет отопления и света.