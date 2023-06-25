TWP: США две недели молчали о готовящемся мятеже Пригожина

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
США знали о планах Евгения Пригожина за две недели до мятежа, пишет The Washington Post Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Спецслужбы США знали с середины июня, что бизнесмен Евгений Пригожин готовит вооруженных мятеж в России. Об этом сообщили официальные лица Штатов.

«В середине июня спецслужбы США получили разведывательные данные, указывающие на то, что главарь частной армии Евгений Пригожин планировал вооруженные действия против российского оборонного ведомства», — рассказали официальные лица, передает американская газета The Washington Post. Там уточнили, что Пригожин сам уведомил Белый дом о готовящемся мятеже.

Ранее стало известно, что американская разведка знала о планах Пригожина начать мятеж. Уточняется, что об этом были проинформированы лидеры Конгресса США. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям бойцов его частной армии. В ведомстве опровергли информацию. Бизнесмен пообещал уничтожать все позиции МО РФ на своем пути и ввел технику на территорию Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Российский лидер Владимир Путин назвал поступок бизнесмена предательством страны. Договориться с Пригожиным о прекращении мятежа удалось президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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Спецслужбы США знали с середины июня, что бизнесмен Евгений Пригожин готовит вооруженных мятеж в России. Об этом сообщили официальные лица Штатов. «В середине июня спецслужбы США получили разведывательные данные, указывающие на то, что главарь частной армии Евгений Пригожин планировал вооруженные действия против российского оборонного ведомства», — рассказали официальные лица, передает американская газета The Washington Post. Там уточнили, что Пригожин сам уведомил Белый дом о готовящемся мятеже. Ранее стало известно, что американская разведка знала о планах Пригожина начать мятеж. Уточняется, что об этом были проинформированы лидеры Конгресса США. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям бойцов его частной армии. В ведомстве опровергли информацию. Бизнесмен пообещал уничтожать все позиции МО РФ на своем пути и ввел технику на территорию Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Российский лидер Владимир Путин назвал поступок бизнесмена предательством страны. Договориться с Пригожиным о прекращении мятежа удалось президенту Беларуси Александру Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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