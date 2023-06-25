На курганских чиновников завели дело из-за проверки, которую поручил Бастрыкин

Некачественное жилье для сирот в курганском селе стало поводом для уголовного дела

Против курганских чиновников возбудили уголовное дело из-за жилья для сирот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области возбудили уголовное дело из-за некачественного жилья для сирот в селе Белозерском. Данной ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления ведомства.

«В одном из домов, расположенных в селе Белозерском, где ранее предоставлялось жилье детям-сиротам, проживание в настоящее время затруднено в связи с техническим состоянием здания. Следственными органами возбуждено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий», — указано на сайте регионального управления Следкома.

Сообщается, что в 2014 году строительная компания возвела одноэтажный дом на четыре квартиры. Как указано на сайте СКР, должностные лица администрации Белозерского округа приняли объект с нарушениями строительных норм. Квартиры из этого дома были переданы сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. Вскоре в доме начались проблемы с теплоизоляцией и влагопроницаемостью.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил разобраться с некачественным жильем для курганских сирот. Поводом для проверки послужили сообщения в социальных сетях.