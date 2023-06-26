В Тюмени инвалида не пустили в кафе из-за отказа раздеться

27 июня 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Сотрудники кафе не предложили пенсионерке помощь и отказали ей в обслуживании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени пенсионерку-инвалида отказались обслуживать в кафе. Как рассказала URA.RU родственница женщины, персонал заведения сослался на то, что пенсионерка отказалась снимать верхнюю одежду. Однако близкие инвалида отмечают, что женщине тяжело двигать руками и ногами, о чем она предупредила сотрудников кафе. «Моя свекровь пенсионер-инвалид, она перенесла инсульт, после чего у нее плохо работают руки и ноги. <…> Она заходит в „Кафе добрых встреч“, ее встречают сотрудники. Она говорит, что хочет пообедать здесь, на что ей отвечают: „В верхней одежде нельзя“. Она начинает объяснять, что ей тяжело раздеваться и на ней надет жакет, нет необходимости его снимать. Сотрудница пошла что-то уточнять, потом вернулась и отказалась обслуживать», — рассказала URA.RU родственница пенсионерки Дарья Рубан. Инцидент произошел 23 июня. Женщина пыталась объяснить персоналу, что жакет не является частью верхней одежды. Как отметила тюменка, сотрудники заведения не предложили пенсионерке помощь и отказали ей в обслуживании. Получить оперативно комментарий от руководства «Кафе добрых встреч» не удалось. Как рассказала родственница женщины, семья планирует обратиться в Роспотребнадзор. Агентство направило запрос в ведомство, ответ ожидается.

В Тюмени пенсионерку-инвалида отказались обслуживать в кафе. Как рассказала URA.RU родственница женщины, персонал заведения сослался на то, что пенсионерка отказалась снимать верхнюю одежду. Однако близкие инвалида отмечают, что женщине тяжело двигать руками и ногами, о чем она предупредила сотрудников кафе. «Моя свекровь пенсионер-инвалид, она перенесла инсульт, после чего у нее плохо работают руки и ноги. <…> Она заходит в „Кафе добрых встреч“, ее встречают сотрудники. Она говорит, что хочет пообедать здесь, на что ей отвечают: „В верхней одежде нельзя“. Она начинает объяснять, что ей тяжело раздеваться и на ней надет жакет, нет необходимости его снимать. Сотрудница пошла что-то уточнять, потом вернулась и отказалась обслуживать», — рассказала URA.RU родственница пенсионерки Дарья Рубан. Инцидент произошел 23 июня. Женщина пыталась объяснить персоналу, что жакет не является частью верхней одежды. Как отметила тюменка, сотрудники заведения не предложили пенсионерке помощь и отказали ей в обслуживании. Получить оперативно комментарий от руководства «Кафе добрых встреч» не удалось. Как рассказала родственница женщины, семья планирует обратиться в Роспотребнадзор. Агентство направило запрос в ведомство, ответ ожидается.