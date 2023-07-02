02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

Бывших курганских силовиков будут судить за применение сексуального насилия

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывших курганских силовиков будут судить за превышение полномочий Фото:

Экс-замначальника отдела МВД «Кетовский» (Курганская область) Антона Добрыдина и двух бывших сотрудников силовых структур будут судить за превышение должностных полномочий с применением насилия, в том числе сексуального. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Перечень статей: 286 ч.3 п. п. а, б УК РФ (совершение госслужащим действий, превышающих его служебные полномочия с применением насилия и спецсредств), 132 ч.1 (насильственные действия сексуального характера)», — информирует Кетовский районный суд. Обвиняемыми значатся бывший замначальника местного отделения полиции Антон Добрыдин и еще один экс-полицейский. Личность третьего обвиняемого, которому инкриминируют сексуальное насилие, засекречена.

По версии источников URA.RU, приближенных к правоохранительным органам, фигурантов дела обвиняют в чрезмерной жестокости при задержаниях возле исправительной колонии №2. На действия сотрудников колонии и МВД пожаловались нарушители, пытавшиеся доставить наркотики на зону.

В полиции после жалоб прошли обыски. Замначальника ОМВД был заключен под стражу. Также за решеткой находится бывший сотрудник колонии, якобы превысивший полномочия.

Редакция попросила прокомментировать информацию в УМВД РФ по Курганской области. На момент публикации новости ответ не был получен. В СУ СКР по Курганской области информацию комментировать не стали.

В суде URA.RU пояснили, что судебное заседание будет закрытым. Двум участникам процесса продлены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском отделе полиции задержали замначальника. Было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, силовика поместили в СИЗО.

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Экс-замначальника отдела МВД «Кетовский» (Курганская область) Антона Добрыдина и двух бывших сотрудников силовых структур будут судить за превышение должностных полномочий с применением насилия, в том числе сексуального. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Перечень статей: 286 ч.3 п. п. а, б УК РФ (совершение госслужащим действий, превышающих его служебные полномочия с применением насилия и спецсредств), 132 ч.1 (насильственные действия сексуального характера)», — информирует Кетовский районный суд. Обвиняемыми значатся бывший замначальника местного отделения полиции Антон Добрыдин и еще один экс-полицейский. Личность третьего обвиняемого, которому инкриминируют сексуальное насилие, засекречена. По версии источников URA.RU, приближенных к правоохранительным органам, фигурантов дела обвиняют в чрезмерной жестокости при задержаниях возле исправительной колонии №2. На действия сотрудников колонии и МВД пожаловались нарушители, пытавшиеся доставить наркотики на зону. В полиции после жалоб прошли обыски. Замначальника ОМВД был заключен под стражу. Также за решеткой находится бывший сотрудник колонии, якобы превысивший полномочия. Редакция попросила прокомментировать информацию в УМВД РФ по Курганской области. На момент публикации новости ответ не был получен. В СУ СКР по Курганской области информацию комментировать не стали. В суде URA.RU пояснили, что судебное заседание будет закрытым. Двум участникам процесса продлены меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском отделе полиции задержали замначальника. Было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, силовика поместили в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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