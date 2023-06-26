Владелец «Баден-Бадена» купил еще один участок на Шарташе

27 июня 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Владелец Baden Family, которая владеет сетью термальных курортов «Баден-Баден», приобрел помещение за 1,5 млн рублей на Шарташе Фото: Размик Закарян © URA.RU Владелец сети термальных курортов Baden Fanily Евгений Кононов выкупил у администрации Екатеринбурга на торгах участок на Шарташе по адресу улица Отдыха, 93. Сделка обошлась ему в 1,5 млн рублей, следует из информации на сайте ГИС — Торги. «Предмет торгов — нежилое помещение, площадь 205,2 квадратных метра, этаж №1. Адрес: Екатеринбург, ул. Отдыха, дом 93 с кадастровым номером 66:41:0711073:354. Победитель аукциона — индивидуальный предприниматель Кононов Евгений Викторович», — говорится в документации. Начальная цена лота составляла 1 544 000 рублей. Евгений Кононов — единственный, кто заявился на участие в аукционе. Он выкупил помещение за начальную цену. Администрация Екатеринбурга, которой принадлежал объект, уже пыталась продать его в феврале 2023 года, но тогда аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Ранее URA.RU сообщало, что по адресу Отдыха, 93 располагался женский скит Ново-Тихвинского монастыря, сейчас он закрыт. Екатеринбургская епархия анонсировала строительство на этой территории детского хосписа. Как поясняли агентству, к помещению, которое мэрия выставила на продажу, епархия не имеет никакого отношения. «Адрес один, но кадастровые номера разные», — отметили в пресс-службе епархии. Компания Кононова Baden Family уже владеет на Шарташе несколькими участками. Более того, ведет там строительство — на территории, в частности, появился котлован для бассейна. Администрация Екатеринбурга потребовала снести постройки. Пока идет суд, приставы запретили продолжать строительство. Евгений Кононов подал иск в Арбитражный суд Свердловской области, в котором просит снять наложенный запрет. Представители Baden Family не смогли оперативно пояснить, зачем был приобретен еще один участок на Шарташе. Телефон Евгения Кононова оказался недоступен. Ранее бизнесмен также выкупил бывший корпус РГППУ на Фрезеровщиков, но конкретных планов по его использованию не назвал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелец сети термальных курортов Baden Fanily Евгений Кононов выкупил у администрации Екатеринбурга на торгах участок на Шарташе по адресу улица Отдыха, 93. Сделка обошлась ему в 1,5 млн рублей, следует из информации на сайте ГИС — Торги. «Предмет торгов — нежилое помещение, площадь 205,2 квадратных метра, этаж №1. Адрес: Екатеринбург, ул. Отдыха, дом 93 с кадастровым номером 66:41:0711073:354. Победитель аукциона — индивидуальный предприниматель Кононов Евгений Викторович», — говорится в документации. Начальная цена лота составляла 1 544 000 рублей. Евгений Кононов — единственный, кто заявился на участие в аукционе. Он выкупил помещение за начальную цену. Администрация Екатеринбурга, которой принадлежал объект, уже пыталась продать его в феврале 2023 года, но тогда аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Ранее URA.RU сообщало, что по адресу Отдыха, 93 располагался женский скит Ново-Тихвинского монастыря, сейчас он закрыт. Екатеринбургская епархия анонсировала строительство на этой территории детского хосписа. Как поясняли агентству, к помещению, которое мэрия выставила на продажу, епархия не имеет никакого отношения. «Адрес один, но кадастровые номера разные», — отметили в пресс-службе епархии. Компания Кононова Baden Family уже владеет на Шарташе несколькими участками. Более того, ведет там строительство — на территории, в частности, появился котлован для бассейна. Администрация Екатеринбурга потребовала снести постройки. Пока идет суд, приставы запретили продолжать строительство. Евгений Кононов подал иск в Арбитражный суд Свердловской области, в котором просит снять наложенный запрет. Представители Baden Family не смогли оперативно пояснить, зачем был приобретен еще один участок на Шарташе. Телефон Евгения Кононова оказался недоступен. Ранее бизнесмен также выкупил бывший корпус РГППУ на Фрезеровщиков, но конкретных планов по его использованию не назвал.