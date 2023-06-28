28 июня 2023

Курганских зеков возьмут на службу по контракту после одобрения ФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, заключенные, охрана, колония, тюрьма, уголовники, итк, исправительно-трудовая колония, тюремная роба, зэки, ик-6
Курганские осужденные подают заявления на службу по контракту Фото:

Сотрудники курганского УФСИН проверяют осужденных, которые желают заключить контракт с Минобороны. После этого данные о кандидатах поступают в пункт отбора на службу по контракту. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в курганском пункте.

«Осужденные по нетяжким преступлениям могут получить право на условно-досрочное освобождение (УДО) при заключении контракта на прохождение военной службы. Таких кандидатов для нас проверяют в курганском УФСИН», — рассказали сотрудники курганского пункта.

Курганские осужденные проходят фильтр спецслужб. Право заключить контракт могут лишь отбывающие наказания по преступлениям небольшой и средней тяжести. Также закрыт путь на службу по контракту тем, кто имеет серьезные заболевания (ВИЧ, гепатит, туберкулез).

Редакция URA.RU попросила прокомментировать совместную работу по отбору заявителей в региональном управлении ФСИН. Представители управления попросили направить официальный запрос. На момент публикации новости ответ на него не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выросло число желающих заключить военный контракт. Это произошло после того, как стать военными разрешили ограниченно годным и осужденным гражданам.

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Сотрудники курганского УФСИН проверяют осужденных, которые желают заключить контракт с Минобороны. После этого данные о кандидатах поступают в пункт отбора на службу по контракту. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в курганском пункте. «Осужденные по нетяжким преступлениям могут получить право на условно-досрочное освобождение (УДО) при заключении контракта на прохождение военной службы. Таких кандидатов для нас проверяют в курганском УФСИН», — рассказали сотрудники курганского пункта. Курганские осужденные проходят фильтр спецслужб. Право заключить контракт могут лишь отбывающие наказания по преступлениям небольшой и средней тяжести. Также закрыт путь на службу по контракту тем, кто имеет серьезные заболевания (ВИЧ, гепатит, туберкулез). Редакция URA.RU попросила прокомментировать совместную работу по отбору заявителей в региональном управлении ФСИН. Представители управления попросили направить официальный запрос. На момент публикации новости ответ на него не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выросло число желающих заключить военный контракт. Это произошло после того, как стать военными разрешили ограниченно годным и осужденным гражданам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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