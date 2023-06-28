Курганских зеков возьмут на службу по контракту после одобрения ФСИН

Курганские осужденные подают заявления на службу по контракту Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники курганского УФСИН проверяют осужденных, которые желают заключить контракт с Минобороны. После этого данные о кандидатах поступают в пункт отбора на службу по контракту. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в курганском пункте.

«Осужденные по нетяжким преступлениям могут получить право на условно-досрочное освобождение (УДО) при заключении контракта на прохождение военной службы. Таких кандидатов для нас проверяют в курганском УФСИН», — рассказали сотрудники курганского пункта.

Курганские осужденные проходят фильтр спецслужб. Право заключить контракт могут лишь отбывающие наказания по преступлениям небольшой и средней тяжести. Также закрыт путь на службу по контракту тем, кто имеет серьезные заболевания (ВИЧ, гепатит, туберкулез).

Редакция URA.RU попросила прокомментировать совместную работу по отбору заявителей в региональном управлении ФСИН. Представители управления попросили направить официальный запрос. На момент публикации новости ответ на него не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выросло число желающих заключить военный контракт. Это произошло после того, как стать военными разрешили ограниченно годным и осужденным гражданам.