27 июня 2023

Полицейские устроили стрельбу, чтобы остановить курганского водителя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой за водителем Фото:

В Кургане сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы остановить водителя, который пытался уйти от преследования полицейских. Нарушитель создавал аварийные ситуации и выезжал на полосу встречного движения. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Предупредив водителя о применении оружия, инспектор совершил выстрел вверх, а затем несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. Водитель продолжил движение, не снижая скорость. Через некоторое время, не справившись с управлением, он допустил опрокидывание автомобиля и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией», — указано на сайте ведомства. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июня в областном центре.

Задержанным оказался 36-летний житель соседнего региона. На него было составлено 12 административных материалов за нарушения правил дорожного движения. За неповиновение требования сотрудника полиции мужчине назначено наказание в виде восьми суток административного ареста.

Ранее URA.RU писало, что курганские сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя с применением огнестрельного оружия. Задержанного отстранили от управления автомобилем.

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В Кургане сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы остановить водителя, который пытался уйти от преследования полицейских. Нарушитель создавал аварийные ситуации и выезжал на полосу встречного движения. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Предупредив водителя о применении оружия, инспектор совершил выстрел вверх, а затем несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. Водитель продолжил движение, не снижая скорость. Через некоторое время, не справившись с управлением, он допустил опрокидывание автомобиля и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией», — указано на сайте ведомства. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июня в областном центре. Задержанным оказался 36-летний житель соседнего региона. На него было составлено 12 административных материалов за нарушения правил дорожного движения. За неповиновение требования сотрудника полиции мужчине назначено наказание в виде восьми суток административного ареста. Ранее URA.RU писало, что курганские сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя с применением огнестрельного оружия. Задержанного отстранили от управления автомобилем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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