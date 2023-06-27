Полицейские устроили стрельбу, чтобы остановить курганского водителя. Видео

28 июня 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой за водителем Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Кургане сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы остановить водителя, который пытался уйти от преследования полицейских. Нарушитель создавал аварийные ситуации и выезжал на полосу встречного движения. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Предупредив водителя о применении оружия, инспектор совершил выстрел вверх, а затем несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. Водитель продолжил движение, не снижая скорость. Через некоторое время, не справившись с управлением, он допустил опрокидывание автомобиля и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией», — указано на сайте ведомства. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июня в областном центре. Задержанным оказался 36-летний житель соседнего региона. На него было составлено 12 административных материалов за нарушения правил дорожного движения. За неповиновение требования сотрудника полиции мужчине назначено наказание в виде восьми суток административного ареста. Ранее URA.RU писало, что курганские сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя с применением огнестрельного оружия. Задержанного отстранили от управления автомобилем.

В Кургане сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы остановить водителя, который пытался уйти от преследования полицейских. Нарушитель создавал аварийные ситуации и выезжал на полосу встречного движения. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Предупредив водителя о применении оружия, инспектор совершил выстрел вверх, а затем несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. Водитель продолжил движение, не снижая скорость. Через некоторое время, не справившись с управлением, он допустил опрокидывание автомобиля и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией», — указано на сайте ведомства. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июня в областном центре. Задержанным оказался 36-летний житель соседнего региона. На него было составлено 12 административных материалов за нарушения правил дорожного движения. За неповиновение требования сотрудника полиции мужчине назначено наказание в виде восьми суток административного ареста. Ранее URA.RU писало, что курганские сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя с применением огнестрельного оружия. Задержанного отстранили от управления автомобилем.