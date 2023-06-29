РВ: ВС РФ уничтожили группу элитных сил спецопераций ВСУ

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдат
ВС РФ продолжают атаковать позиции украинских солдат у Новоданиловки, Орехова и других населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные, ведущие бои у города Орехов в Запорожской области, уничтожили спецгруппу элитных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также около 10 единиц техники. Об этом рассказали российские военные корреспонденты.

«Наш спецназ отработал спецгруппу элитных сил спецопераций ВСУ, пытавшуюся просочиться к нашим позициям. Сегодня „Градами“ было накрыто подразделение врага, уничтожено/повреждено до 10 единиц колесной техники», — рассказали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры отметили, что сейчас наступление ВСУ на Запорожском фронте у Орехова замедлилось и перешло в позиционные бои. На данном этапе украинская армия ведет перегруппировку, подтягивая силы к этому участку фронта для возобновления штурмовых действий. По словам корреспондентов, в ближайшее время ожидается новая волна масштабных наступательных действий со стороны ВСУ, которой «необходимо показать хоть какие-то успехи „контрнаступа“ к саммиту НАТО, который пройдет 11—12 июля».

Ранее высокопоставленный американский чиновник назвал ход украинского контрнаступления «отрезвляющим» и заявил, что ВСУ отстают от графика наступательных действий. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признался, что контрнаступление Украины идет тяжело.

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Российские военные, ведущие бои у города Орехов в Запорожской области, уничтожили спецгруппу элитных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также около 10 единиц техники. Об этом рассказали российские военные корреспонденты. «Наш спецназ отработал спецгруппу элитных сил спецопераций ВСУ, пытавшуюся просочиться к нашим позициям. Сегодня „Градами“ было накрыто подразделение врага, уничтожено/повреждено до 10 единиц колесной техники», — рассказали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры отметили, что сейчас наступление ВСУ на Запорожском фронте у Орехова замедлилось и перешло в позиционные бои. На данном этапе украинская армия ведет перегруппировку, подтягивая силы к этому участку фронта для возобновления штурмовых действий. По словам корреспондентов, в ближайшее время ожидается новая волна масштабных наступательных действий со стороны ВСУ, которой «необходимо показать хоть какие-то успехи „контрнаступа“ к саммиту НАТО, который пройдет 11—12 июля». Ранее высокопоставленный американский чиновник назвал ход украинского контрнаступления «отрезвляющим» и заявил, что ВСУ отстают от графика наступательных действий. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признался, что контрнаступление Украины идет тяжело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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