У курганских пенсионеров из-за пересадок стало меньше льготных поездок в общественном транспорте

В Кургане у льготников стало меньше поездок в общественном транспорте из-за увеличения числа пересадок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за транспортной реформы увеличилось число пересадок, однако количество льготных поездок у социально незащищенных категорий горожан осталось прежним. Об этом рассказал URA.RU депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Даже транспортное управление признает, что число пересадок в ходе оптимизации транспортной сети в Кургане выросло примерно на 30-40%. Поэтому необходимо увеличивать число льготных поездок для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и школьников», — сообщил Камшилов.

По словам депутата, к нему продолжают поступать жалобы от социально незащищенных категорий курганцев на транспортное обслуживание. Как подчеркнул Камшилов, льготники стали тратить больше денег на проезд в общественном транспорте, но компенсации для них не увеличились.

«Дважды ставил вопрос об увеличении финансирования льготного проезда. Получал ответ властей, что денег на это нет», — уточнил Камшилов. По мнению общественника, конституция России утверждает в стране социальное государство, значит нельзя допускать ухудшения уровня жизни людей. В мэрию Кургана URA.RU направило редакционный запрос, чтобы выяснить — каким образом будет компенсироваться рост затрат льготных категорий пассажиров общественного транспорта, вызванный увеличением числа пересадок. Публикация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее жители Кургана жаловались на то, что после оптимизации транспортной сети приходится часами стоять на остановке в ожидании автобуса. Представители мэрии отвечали, что в отдельные дни расписание автобусов нарушается из-за ДТП и неудовлетворительных дорожных условий.