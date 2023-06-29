Свердловчане хотят рассказать об истории Далера Бобиева на федеральном канале

Свердловчане пойдут с историей о Далере Бобиеве на шоу «Мужское/женское»

29 июня 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Уральцы пойдут на шоу «Мужское/женское» и «Человек и закон», где расскажут о Далере Бобиеве Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Жители Свердловской области хотят рассказать историю о погибшем шестилетнем Далере Бобиеве, которого искали в Екатеринбурге с 26 июня, на шоу «Мужское/женское» и «Человек и закон» (программы выходят на Первом канале). Некоторые уже отправили письма на почты редакций этих передач. Этим свердловчане поделились в соцсетях. «Уважаемые жители Екатеринбурга, просьба отправлять письма [с историей про Далера Бобиева] во все программы, которые существуют. К примеру, на шоу „Мужское/женское“ или „Человек и закон“», — пишет свердловчанка. Другая девушка по имени Ольга сообщила, что уже отправила письмо в редакцию программы «Мужское/женское». Еще одна свердловчанка рассказала, что ей уже звонили из редакции шоу «Мужское/женское». Она не смогла поговорить с представителями программы из-за дочки, которая в этот момент спала рядом. Ей пообещали перезвонить на следующий день. Своим обращением в программы Первого канала свердловчане хотят добиться, чтобы опекуна Далера Веронику Наумову наказали. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело. Она скрыла факт гибели ребенка от сотрудников опеки. Ночью 29 июня женщина дала признательные показания силовикам и раскрыла, где спрятала ребенка. Его тело лежало в большом пакете в гараже семьи Наумовых в Чкаловском районе, отметили в региональном МВД. Далера Бобиева искали с 26 июня. Вечером 29 июня в память о нем прошла акция, на которой были сотни человек. Все актуальные данные по делу мальчика URA.RU собрало в одном материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Свердловской области хотят рассказать историю о погибшем шестилетнем Далере Бобиеве, которого искали в Екатеринбурге с 26 июня, на шоу «Мужское/женское» и «Человек и закон» (программы выходят на Первом канале). Некоторые уже отправили письма на почты редакций этих передач. Этим свердловчане поделились в соцсетях. «Уважаемые жители Екатеринбурга, просьба отправлять письма [с историей про Далера Бобиева] во все программы, которые существуют. К примеру, на шоу „Мужское/женское“ или „Человек и закон“», — пишет свердловчанка. Другая девушка по имени Ольга сообщила, что уже отправила письмо в редакцию программы «Мужское/женское». Еще одна свердловчанка рассказала, что ей уже звонили из редакции шоу «Мужское/женское». Она не смогла поговорить с представителями программы из-за дочки, которая в этот момент спала рядом. Ей пообещали перезвонить на следующий день. Своим обращением в программы Первого канала свердловчане хотят добиться, чтобы опекуна Далера Веронику Наумову наказали. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело. Она скрыла факт гибели ребенка от сотрудников опеки. Ночью 29 июня женщина дала признательные показания силовикам и раскрыла, где спрятала ребенка. Его тело лежало в большом пакете в гараже семьи Наумовых в Чкаловском районе, отметили в региональном МВД. Далера Бобиева искали с 26 июня. Вечером 29 июня в память о нем прошла акция, на которой были сотни человек. Все актуальные данные по делу мальчика URA.RU собрало в одном материале.