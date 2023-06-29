Свердловчане в соцсетях поделились переживаниями после истории Далера Бобиева. Фото

30 июня 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Далеру Бобиеву посвятили стихи в соцсетях (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика История шестилетнего Далера Бобиева вызвала резонанс в обществе. Мальчика искали с 26 июня сотни волонтеров и силовиков. Когда 29 июня стало известно, что ребенка нашли мертвым в гараже семьи Наумовых, сердца людей были разбиты. В соцсетях свердловчане стали посвящать стихи ребенку, делиться переживаниями и просить, чтобы виновных в гибели малыша наказали по максимуму. «Господи, как жалко Далера. Он — малыш с ангельским личиком. Пусть в раю ему будет хорошо», — написала Валентина. Если отследить комментарии под постами про Далера в соцсетях, то сложится ощущение, что нет ни одного человека, которого бы не тронула история мальчика. «Он заслуживает большой любви, которой ему не дали при жизни. Далер, знай, мы тебя любим», — написала другая девушка. Многих также удивило поведение опекуна Далера Бобиева Вероники Наумовой, которая за день до того, как нашли тело малыша, давала интервью свердловским СМИ, где говорила версию, что ребенка у нее кто-то забрал. «Даже пожизненное [заключение] очень мало для опекуна, которая во время интервью говорит, что ребенок пропал пару дней назад, а его нет уже полгода», — заявил уралец. Вероника Наумова задержана силовиками, против нее завели уголовное дело, она скрыла от сотрудников органов опеки факт гибели малыша. По данным источников, мальчик погиб еще в декабре 2022-го. Следователи заведут уголовное дело и против сотрудников опеки, которые бездействовали, не интересовались жизнью Далера. Вечером 29 июня в Екатеринбурге в храме имени Архангела Гавриила, где был развернут штаб по поискам мальчика прошла акция в память о Далере. Туда, по оценкам разных СМИ, пришли сотни человек. Люди ставили свечки, молились, крестились и плакали, стоя в толпе. К гаражу и дому, где жил ребенок, возложили цветы и игрушки. Сразу после этого свердловчане решили, что придадут истории мальчика максимальную огласку. Они хотят рассказать о Далере на Первом канале в шоу «Мужское/женское» и «Человек и закон». Однако некоторые предложили обратиться к экстрасенсам. «Давайте сходим на шоу „Битва экстрасенсов“, которое идет по ТНТ. Расскажем историю Далера, нам помогут», — написал мужчина. Некоторые ему ответили, что этого делать не нужно. Еще одна мысль, которая активно цитировалась в комментариях людей, связана с заботой о близких. «Люди! Будьте внимательны к своим родным. Заботьтесь о них, жизнь одна», — выразила Валентина. «Далер был таким славным мальчиком с добрыми глазками. Друзья, ухаживайте за родными, чтобы таких историй было намного меньше», — добавила другая свердловчанка. Одним из самых загадочных персонажей в этой истории является муж опекунши, который во время событий был на спецоперации на Украине. Однако 29 июня стало известно, что его в экстренном порядке вернут домой, в Екатеринбург, чтобы он дал показания следователям. Об этом сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Уральцы предполагают, что муж Наумовой тоже может быть причастен к смерти Далера. Официального подтверждения этой информации нет, против мужчины не заведено уголовное дело, его ни разу не допрашивали. По сети также распространялись и самые разные догадки, где могли видеть Далера в последний раз. Так, одна девушка написала, что якобы мальчика полтора месяца назад видели в парикмахерской. Вероятно, это информация не соответствует действительности. Погибшему Далеру посвятили стихи. «Сердце сжимается, не описать, не нужен семье, отказалась и мать, затравленный всеми и с горькой судьбой, нашел светлый мальчик долгожданный покой», — написал мужчина. История шестилетнего Далера Бобиева началась с 26 июня, когда его объявили в розыск. Опекунша малыша заявила, что он убежал из квартиры. 29 июня тело Далера нашли в гараже, которые принадлежит семье Наумовых. Все самые последние новости по трагедии Далера Бобиева читайте в сбойке URA.RU. Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

История шестилетнего Далера Бобиева вызвала резонанс в обществе. Мальчика искали с 26 июня сотни волонтеров и силовиков. Когда 29 июня стало известно, что ребенка нашли мертвым в гараже семьи Наумовых, сердца людей были разбиты. В соцсетях свердловчане стали посвящать стихи ребенку, делиться переживаниями и просить, чтобы виновных в гибели малыша наказали по максимуму. «Господи, как жалко Далера. Он — малыш с ангельским личиком. Пусть в раю ему будет хорошо», — написала Валентина. Если отследить комментарии под постами про Далера в соцсетях, то сложится ощущение, что нет ни одного человека, которого бы не тронула история мальчика. «Он заслуживает большой любви, которой ему не дали при жизни. Далер, знай, мы тебя любим», — написала другая девушка. Многих также удивило поведение опекуна Далера Бобиева Вероники Наумовой, которая за день до того, как нашли тело малыша, давала интервью свердловским СМИ, где говорила версию, что ребенка у нее кто-то забрал. «Даже пожизненное [заключение] очень мало для опекуна, которая во время интервью говорит, что ребенок пропал пару дней назад, а его нет уже полгода», — заявил уралец. Вероника Наумова задержана силовиками, против нее завели уголовное дело, она скрыла от сотрудников органов опеки факт гибели малыша. По данным источников, мальчик погиб еще в декабре 2022-го. Следователи заведут уголовное дело и против сотрудников опеки, которые бездействовали, не интересовались жизнью Далера. Вечером 29 июня в Екатеринбурге в храме имени Архангела Гавриила, где был развернут штаб по поискам мальчика прошла акция в память о Далере. Туда, по оценкам разных СМИ, пришли сотни человек. Люди ставили свечки, молились, крестились и плакали, стоя в толпе. К гаражу и дому, где жил ребенок, возложили цветы и игрушки. Сразу после этого свердловчане решили, что придадут истории мальчика максимальную огласку. Они хотят рассказать о Далере на Первом канале в шоу «Мужское/женское» и «Человек и закон». Однако некоторые предложили обратиться к экстрасенсам. «Давайте сходим на шоу „Битва экстрасенсов“, которое идет по ТНТ. Расскажем историю Далера, нам помогут», — написал мужчина. Некоторые ему ответили, что этого делать не нужно. Еще одна мысль, которая активно цитировалась в комментариях людей, связана с заботой о близких. «Люди! Будьте внимательны к своим родным. Заботьтесь о них, жизнь одна», — выразила Валентина. «Далер был таким славным мальчиком с добрыми глазками. Друзья, ухаживайте за родными, чтобы таких историй было намного меньше», — добавила другая свердловчанка. Одним из самых загадочных персонажей в этой истории является муж опекунши, который во время событий был на спецоперации на Украине. Однако 29 июня стало известно, что его в экстренном порядке вернут домой, в Екатеринбург, чтобы он дал показания следователям. Об этом сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Уральцы предполагают, что муж Наумовой тоже может быть причастен к смерти Далера. Официального подтверждения этой информации нет, против мужчины не заведено уголовное дело, его ни разу не допрашивали. По сети также распространялись и самые разные догадки, где могли видеть Далера в последний раз. Так, одна девушка написала, что якобы мальчика полтора месяца назад видели в парикмахерской. Вероятно, это информация не соответствует действительности. Погибшему Далеру посвятили стихи. «Сердце сжимается, не описать, не нужен семье, отказалась и мать, затравленный всеми и с горькой судьбой, нашел светлый мальчик долгожданный покой», — написал мужчина. История шестилетнего Далера Бобиева началась с 26 июня, когда его объявили в розыск. Опекунша малыша заявила, что он убежал из квартиры. 29 июня тело Далера нашли в гараже, которые принадлежит семье Наумовых. Все самые последние новости по трагедии Далера Бобиева читайте в сбойке URA.RU.