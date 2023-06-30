Из курганской больницы выписали последнюю пострадавшую в майских пожарах

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Больница Скорой медицинской помощи. Курган, бсмп, больница, больница скорой помощи, скорая помошь
Пациентка проходила лечение в Курганской областной клинической больнице Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Врачи выписали из ожогового отделения Курганской областной клинической больницы жительницу села Юлдус, которая пострадала в масштабных майских пожарах. Она была последней пострадавшей, находившейся в ожоговом отделении. Данная информация была 30 июня размещена на сайте областного правительства.

«Из ожогового отделения Курганской областной клинической больницы выписали последнего пациента, пострадавшего в результате майских пожаров. Это жительница села Юлдус, которая была в самом тяжелом состоянии», — указано в сообщении со ссылкой на областной депздрав.

По данным родственников пострадавшей, она отказалась эвакуировать и сама пыталась спасти свой дом. Женщина получила термические ожоги второй и третьей степени нескольких частей тела. Общая площадь ожогов составила 22%. В ожоговое отделение Курганской областной клинической больницы ее доставили без сознания в тяжелом состоянии. Шансы на ее выживание были минимальными. Спустя пять дней противошоковой терапии женщину удалось реанимировать. Сейчас, по данным врачей, состояние женщины стабильное. Она продолжит лечение в Шадринской городской больнице.

В мае в масштабном пожаре в селе Юлдус сгорело более 200 жилых домов и погибли люди. Погорельцам из села помогают местные власти и чиновники с благотворителями из Республики Татарстан.

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Врачи выписали из ожогового отделения Курганской областной клинической больницы жительницу села Юлдус, которая пострадала в масштабных майских пожарах. Она была последней пострадавшей, находившейся в ожоговом отделении. Данная информация была 30 июня размещена на сайте областного правительства. «Из ожогового отделения Курганской областной клинической больницы выписали последнего пациента, пострадавшего в результате майских пожаров. Это жительница села Юлдус, которая была в самом тяжелом состоянии», — указано в сообщении со ссылкой на областной депздрав. По данным родственников пострадавшей, она отказалась эвакуировать и сама пыталась спасти свой дом. Женщина получила термические ожоги второй и третьей степени нескольких частей тела. Общая площадь ожогов составила 22%. В ожоговое отделение Курганской областной клинической больницы ее доставили без сознания в тяжелом состоянии. Шансы на ее выживание были минимальными. Спустя пять дней противошоковой терапии женщину удалось реанимировать. Сейчас, по данным врачей, состояние женщины стабильное. Она продолжит лечение в Шадринской городской больнице. В мае в масштабном пожаре в селе Юлдус сгорело более 200 жилых домов и погибли люди. Погорельцам из села помогают местные власти и чиновники с благотворителями из Республики Татарстан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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