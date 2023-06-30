Из курганской больницы выписали последнюю пострадавшую в майских пожарах

30 июня 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Пациентка проходила лечение в Курганской областной клинической больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Врачи выписали из ожогового отделения Курганской областной клинической больницы жительницу села Юлдус, которая пострадала в масштабных майских пожарах. Она была последней пострадавшей, находившейся в ожоговом отделении. Данная информация была 30 июня размещена на сайте областного правительства. «Из ожогового отделения Курганской областной клинической больницы выписали последнего пациента, пострадавшего в результате майских пожаров. Это жительница села Юлдус, которая была в самом тяжелом состоянии», — указано в сообщении со ссылкой на областной депздрав. По данным родственников пострадавшей, она отказалась эвакуировать и сама пыталась спасти свой дом. Женщина получила термические ожоги второй и третьей степени нескольких частей тела. Общая площадь ожогов составила 22%. В ожоговое отделение Курганской областной клинической больницы ее доставили без сознания в тяжелом состоянии. Шансы на ее выживание были минимальными. Спустя пять дней противошоковой терапии женщину удалось реанимировать. Сейчас, по данным врачей, состояние женщины стабильное. Она продолжит лечение в Шадринской городской больнице. В мае в масштабном пожаре в селе Юлдус сгорело более 200 жилых домов и погибли люди. Погорельцам из села помогают местные власти и чиновники с благотворителями из Республики Татарстан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи выписали из ожогового отделения Курганской областной клинической больницы жительницу села Юлдус, которая пострадала в масштабных майских пожарах. Она была последней пострадавшей, находившейся в ожоговом отделении. Данная информация была 30 июня размещена на сайте областного правительства. «Из ожогового отделения Курганской областной клинической больницы выписали последнего пациента, пострадавшего в результате майских пожаров. Это жительница села Юлдус, которая была в самом тяжелом состоянии», — указано в сообщении со ссылкой на областной депздрав. По данным родственников пострадавшей, она отказалась эвакуировать и сама пыталась спасти свой дом. Женщина получила термические ожоги второй и третьей степени нескольких частей тела. Общая площадь ожогов составила 22%. В ожоговое отделение Курганской областной клинической больницы ее доставили без сознания в тяжелом состоянии. Шансы на ее выживание были минимальными. Спустя пять дней противошоковой терапии женщину удалось реанимировать. Сейчас, по данным врачей, состояние женщины стабильное. Она продолжит лечение в Шадринской городской больнице. В мае в масштабном пожаре в селе Юлдус сгорело более 200 жилых домов и погибли люди. Погорельцам из села помогают местные власти и чиновники с благотворителями из Республики Татарстан.