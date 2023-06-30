30 июня 2023

Курганский медик отсудил досрочную пенсию за работу в больнице

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Курганский фельдшер добился через суд права на льготную пенсию по старости Фото:

Медработник Листвянского фельдшерского пункта Целинной районной больницы (Курганская область) добился через суд права на досрочное назначение пенсии по старости. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Обязать отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курганской области включить медработнику в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, в льготном исчислении — 1 год работы как 1 год и 3 месяца за работу в должности заведующего Листвянским ФП Целинной районной больницы», — написано на сайте суда.

По решению фонда пенсионного и социального страхования, отмечается в судебном документе, медику было сначала отказано в досрочной пенсии по старости из-за нехватки стажа (необходимо — 30 лет, а в наличии было учтено 28 лет 11 месяцев 26 дней). Сотрудники фонда посчитали, что период работы заведующим в фельдшерском пункте не подтверждается нормативными документами, так как часть бумаг не сохранились за давностью лет.

Однако, отмечается на сайте суда, медработнику удалось подтвердить спорный период работы в сельской больнице копиями медицинских карт, а также справками работодателя в лице Целинной ЦРБ. На сайте также указано, что пенсионный фонд должен компенсировать медику госпошлину в сумме 300 рублей и еще 5 тысяч рублей за составление искового заявления.

Ранее на сайте Курганского городского суда сообщалось о том, что сотрудница Курганской областной больницы через суд доказала свое право на получение досрочной пенсии. Пенсионный фонд в Кургане не засчитал врачу-эндоскописту в льготный стаж время обучения.

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Медработник Листвянского фельдшерского пункта Целинной районной больницы (Курганская область) добился через суд права на досрочное назначение пенсии по старости. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Обязать отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курганской области включить медработнику в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, в льготном исчислении — 1 год работы как 1 год и 3 месяца за работу в должности заведующего Листвянским ФП Целинной районной больницы», — написано на сайте суда. По решению фонда пенсионного и социального страхования, отмечается в судебном документе, медику было сначала отказано в досрочной пенсии по старости из-за нехватки стажа (необходимо — 30 лет, а в наличии было учтено 28 лет 11 месяцев 26 дней). Сотрудники фонда посчитали, что период работы заведующим в фельдшерском пункте не подтверждается нормативными документами, так как часть бумаг не сохранились за давностью лет. Однако, отмечается на сайте суда, медработнику удалось подтвердить спорный период работы в сельской больнице копиями медицинских карт, а также справками работодателя в лице Целинной ЦРБ. На сайте также указано, что пенсионный фонд должен компенсировать медику госпошлину в сумме 300 рублей и еще 5 тысяч рублей за составление искового заявления. Ранее на сайте Курганского городского суда сообщалось о том, что сотрудница Курганской областной больницы через суд доказала свое право на получение досрочной пенсии. Пенсионный фонд в Кургане не засчитал врачу-эндоскописту в льготный стаж время обучения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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