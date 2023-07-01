Екатеринбургского мецената наградили за заботу о детях Донбасса. Фото

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Митрополит Алексей Кульберг на рождественской службе. Екатеринбург, симановский андрей
Андрей Симановский получил благодарственное письмо за помощь детям Донбасса Фото:

Руководство Федерации шахмат Свердловской области получило благодарность от представителей ДНР и ЛНР. Благодарственными письмами были отмечены президент общественной организации, екатеринбургский бизнесмен и меценат Андрей Симановский, а также исполнительный директор федерации Альберт Степанян.

«За активную поддержку и заботу к детям Донбасса, за огромный вклад в развитие шахматного спорта в Донецкой Народной Республике», — сказано в документе за подписью врио главы министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Виктора Орехова.

Помимо официальных документов Альберт Степанян, вернувшийся накануне с Донбасса, привез от донбасских детей и их родителей лист с благодарностями за организованную насыщенную поездку на Урал. Здесь дети из Донецка, Макеевки, Снежного, Енакиево и Харцызска отдохнули и поучаствовали в организованных специально для них мероприятиях.

«Большое спасибо уважаемые друзья за заботу о наших детях, за возможность, которую предоставили им», — рассказали родители из семьи Ивановых. «Спасибо вам за вклад в развитие шахмат в нашей области», — добавил один из детей.

Кроме этого, дети из ДНР весь июнь провели в детском лагере «Таватуй». Там они занимались спортом под руководством опытных тренеров, ходили на дополнительные кружки и играли в шахматы.

В День защиты детей 1 июня для них организовали вызвавшую восторг экскурсию по офису «Сима-ленда», а после устроили сказочное шоу. Затем в День России дети Донбасса вместе с сотрудниками компании «Сима-ленд», военными и чиновниками высадили недалеко от аэропорта «Кольцово», на территории военно-патриотического парка «Патриот», яблоневую аллею, посвященную героям специальной военной операции.

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Руководство Федерации шахмат Свердловской области получило благодарность от представителей ДНР и ЛНР. Благодарственными письмами были отмечены президент общественной организации, екатеринбургский бизнесмен и меценат Андрей Симановский, а также исполнительный директор федерации Альберт Степанян. «За активную поддержку и заботу к детям Донбасса, за огромный вклад в развитие шахматного спорта в Донецкой Народной Республике», — сказано в документе за подписью врио главы министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Виктора Орехова. Помимо официальных документов Альберт Степанян, вернувшийся накануне с Донбасса, привез от донбасских детей и их родителей лист с благодарностями за организованную насыщенную поездку на Урал. Здесь дети из Донецка, Макеевки, Снежного, Енакиево и Харцызска отдохнули и поучаствовали в организованных специально для них мероприятиях. «Большое спасибо уважаемые друзья за заботу о наших детях, за возможность, которую предоставили им», — рассказали родители из семьи Ивановых. «Спасибо вам за вклад в развитие шахмат в нашей области», — добавил один из детей. Кроме этого, дети из ДНР весь июнь провели в детском лагере «Таватуй». Там они занимались спортом под руководством опытных тренеров, ходили на дополнительные кружки и играли в шахматы. В День защиты детей 1 июня для них организовали вызвавшую восторг экскурсию по офису «Сима-ленда», а после устроили сказочное шоу. Затем в День России дети Донбасса вместе с сотрудниками компании «Сима-ленд», военными и чиновниками высадили недалеко от аэропорта «Кольцово», на территории военно-патриотического парка «Патриот», яблоневую аллею, посвященную героям специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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