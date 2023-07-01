Полковник запаса Насонов: давление Запада вызывает истерику в Киеве

02 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Западные чиновники давят на киевские власти из-за медленных темпов наступления ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Давление западных стран из-за низких темпов наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), вызывает истерику у киевских властей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «На Киев, в частности, военное руководство оказывается давление, потому что результат их деятельности виден всем. Максимально давит Запад. Он требует результатов не только в инфополе, но и на фронтах. Данного результата в настоящий момент у Киева нет. Отсюда и возникают нервные срывы у украинских вождей», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт отметил, что подобное давление может привести к конфликту между Западом и Украиной. «Это играет нам на руку, так как они не самостоятельны в своих решениях. Главком ВСУ Валерий Залужный вынужден подходить под сроки, которые срывают его уровень подготовки. Он включает обратку, а именно утверждает, что ему в настоящее время не хватает должного вооружения, у него нет превосходства в воздухе, в артиллерии и в разведке», — добавил собеседник агентства. Ранее в интервью The Washington Post Валерий Залужный заявил, что его бесят многочисленные высказывания о медленном контрнаступлении ВСУ. По его словам, подобные заявления звучат из уст западных чиновников и президента Украины Владимира Зеленского. Тем временем сам Зеленский объяснил медленный темп наступления необходимостью защиты солдат ВСУ от смерти, которая их ожидает на минных полях, пролегающих на их пути армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Давление западных стран из-за низких темпов наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), вызывает истерику у киевских властей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «На Киев, в частности, военное руководство оказывается давление, потому что результат их деятельности виден всем. Максимально давит Запад. Он требует результатов не только в инфополе, но и на фронтах. Данного результата в настоящий момент у Киева нет. Отсюда и возникают нервные срывы у украинских вождей», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт отметил, что подобное давление может привести к конфликту между Западом и Украиной. «Это играет нам на руку, так как они не самостоятельны в своих решениях. Главком ВСУ Валерий Залужный вынужден подходить под сроки, которые срывают его уровень подготовки. Он включает обратку, а именно утверждает, что ему в настоящее время не хватает должного вооружения, у него нет превосходства в воздухе, в артиллерии и в разведке», — добавил собеседник агентства. Ранее в интервью The Washington Post Валерий Залужный заявил, что его бесят многочисленные высказывания о медленном контрнаступлении ВСУ. По его словам, подобные заявления звучат из уст западных чиновников и президента Украины Владимира Зеленского. Тем временем сам Зеленский объяснил медленный темп наступления необходимостью защиты солдат ВСУ от смерти, которая их ожидает на минных полях, пролегающих на их пути армии.