Политолог Брутер: заявления о медленном наступлении ВСУ призваны усыпить бдительность армии РФ

03 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Запад не будет подавать сигналов России о возможности переговоров по Украине Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления Запада о медленном наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) являются пропагандой и призваны усыпить бдительность российской армии. Об этом URA.RU сообщил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Во-первых, они должны что-то сказать. Если они будут молчать, то будет еще хуже. В этих вопросах это очень опытные люди и никогда не молчат, когда нужно что-то сказать. Во-вторых, это в значительной степени пропаганда. В-третьих, они считают, что с учетом нашей ментальности, это иногда помогает усыпить бдительность», — сказал Владимир Брутер. При этом, отметил политолог, Запад не будет подавать сигналов Москве, что они готовы идти на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. «Это то, во что хочется верить, но ни в коем случае верить нельзя. Второй момент заключается в том, что Вашингтон всегда очень методично и очень аккуратно изучает вопрос, как ему подходить к определенной теме, если она понадобится», — подчеркнул эксперт. Ранее в Белом доме признали, что контрнаступление ВСУ «отстает от расписания». О медленном наступлении украинских вооруженных сил заявлял и сам президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, такой темп атакующих действий обусловлен необходимостью защиты солдат ВСУ от верной смерти, которая их ожидает на минных полях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявления Запада о медленном наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) являются пропагандой и призваны усыпить бдительность российской армии. Об этом URA.RU сообщил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Во-первых, они должны что-то сказать. Если они будут молчать, то будет еще хуже. В этих вопросах это очень опытные люди и никогда не молчат, когда нужно что-то сказать. Во-вторых, это в значительной степени пропаганда. В-третьих, они считают, что с учетом нашей ментальности, это иногда помогает усыпить бдительность», — сказал Владимир Брутер. При этом, отметил политолог, Запад не будет подавать сигналов Москве, что они готовы идти на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. «Это то, во что хочется верить, но ни в коем случае верить нельзя. Второй момент заключается в том, что Вашингтон всегда очень методично и очень аккуратно изучает вопрос, как ему подходить к определенной теме, если она понадобится», — подчеркнул эксперт. Ранее в Белом доме признали, что контрнаступление ВСУ «отстает от расписания». О медленном наступлении украинских вооруженных сил заявлял и сам президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, такой темп атакующих действий обусловлен необходимостью защиты солдат ВСУ от верной смерти, которая их ожидает на минных полях.