Тюмень ждет жаркая неделя

Температура воздуха в Тюмени достигнет 31 градуса
Температура воздуха в Тюмени в ближайшую неделю не опустится ниже 26 градусов. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.
«Максимальная температура в Тюмени составит 31 градус 4 июля. Минимальная — 26 градусов — будет зафиксирована 8 и 9 июля», — говорится в прогнозе.
При этом, будущая неделя в целом пройдет без осадков. Кратковременные дожди ожидаются только 3 и 5 июля.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.