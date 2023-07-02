02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

Тюмень ждет жаркая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Тюмень, жара, дети, фонтан, вода, дети купаются в фонтане
Температура воздуха в Тюмени достигнет 31 градуса Фото:

Температура воздуха в Тюмени в ближайшую неделю не опустится ниже 26 градусов. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.

«Максимальная температура в Тюмени составит 31 градус 4 июля. Минимальная — 26 градусов — будет зафиксирована 8 и 9 июля», — говорится в прогнозе.

При этом, будущая неделя в целом пройдет без осадков. Кратковременные дожди ожидаются только 3 и 5 июля.

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Температура воздуха в Тюмени в ближайшую неделю не опустится ниже 26 градусов. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «Максимальная температура в Тюмени составит 31 градус 4 июля. Минимальная — 26 градусов — будет зафиксирована 8 и 9 июля», — говорится в прогнозе. При этом, будущая неделя в целом пройдет без осадков. Кратковременные дожди ожидаются только 3 и 5 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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