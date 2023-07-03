Жители села в Курганской области вторые сутки сидят без воды

04 июля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

По одной из версий, проблема с водой в селе возникла из-за полива огородов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Колташево Курганской области вторые сутки нет воды. Об этом депутат думы Кетовского муниципального округа Алексей Коротков рассказал в чате telegram-канала «Курганистан». «Проблема в том, что в селе Колташево Кетовского района вторые сутки нет воды. Негодование жителей села достигло пика. Я, как депутат, неоднократно обращался к администрации Колташевского территориального отдела и администрации Кетовского муниципального округа. Но вопрос о водоснабжении населения остается нерешенным», — пишет Коротков. Редакция URA.RU пыталась созвониться с главой Кетовского муниципального округа Олегом Язовских, а также звонила в приемную, чтобы взять комментарий по данной проблеме. На звонки никто не ответил. Ранее Язовских сообщал URA.RU, что в селе будет подниматься вопрос об отключении у жителей воды для полива огорода. По одной из версий, именно то, что жители Колташево поливают огород из центральной скважины, привело к недостатку воды в прошлом месяце. URA.RU писало ранее, что в жители села Колташево практически полностью остались без воды. Она была только в местной школе и детском саду.

В селе Колташево Курганской области вторые сутки нет воды. Об этом депутат думы Кетовского муниципального округа Алексей Коротков рассказал в чате telegram-канала «Курганистан». «Проблема в том, что в селе Колташево Кетовского района вторые сутки нет воды. Негодование жителей села достигло пика. Я, как депутат, неоднократно обращался к администрации Колташевского территориального отдела и администрации Кетовского муниципального округа. Но вопрос о водоснабжении населения остается нерешенным», — пишет Коротков. Редакция URA.RU пыталась созвониться с главой Кетовского муниципального округа Олегом Язовских, а также звонила в приемную, чтобы взять комментарий по данной проблеме. На звонки никто не ответил. Ранее Язовских сообщал URA.RU, что в селе будет подниматься вопрос об отключении у жителей воды для полива огорода. По одной из версий, именно то, что жители Колташево поливают огород из центральной скважины, привело к недостатку воды в прошлом месяце. URA.RU писало ранее, что в жители села Колташево практически полностью остались без воды. Она была только в местной школе и детском саду.