03 июля 2023

Жители села в Курганской области вторые сутки сидят без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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По одной из версий, проблема с водой в селе возникла из-за полива огородов Фото:

В селе Колташево Курганской области вторые сутки нет воды. Об этом депутат думы Кетовского муниципального округа Алексей Коротков рассказал в чате telegram-канала «Курганистан».

«Проблема в том, что в селе Колташево Кетовского района вторые сутки нет воды. Негодование жителей села достигло пика. Я, как депутат, неоднократно обращался к администрации Колташевского территориального отдела и администрации Кетовского муниципального округа. Но вопрос о водоснабжении населения остается нерешенным», — пишет Коротков.

Редакция URA.RU пыталась созвониться с главой Кетовского муниципального округа Олегом Язовских, а также звонила в приемную, чтобы взять комментарий по данной проблеме. На звонки никто не ответил. Ранее Язовских сообщал URA.RU, что в селе будет подниматься вопрос об отключении у жителей воды для полива огорода. По одной из версий, именно то, что жители Колташево поливают огород из центральной скважины, привело к недостатку воды в прошлом месяце.

URA.RU писало ранее, что в жители села Колташево практически полностью остались без воды. Она была только в местной школе и детском саду.

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В селе Колташево Курганской области вторые сутки нет воды. Об этом депутат думы Кетовского муниципального округа Алексей Коротков рассказал в чате telegram-канала «Курганистан». «Проблема в том, что в селе Колташево Кетовского района вторые сутки нет воды. Негодование жителей села достигло пика. Я, как депутат, неоднократно обращался к администрации Колташевского территориального отдела и администрации Кетовского муниципального округа. Но вопрос о водоснабжении населения остается нерешенным», — пишет Коротков. Редакция URA.RU пыталась созвониться с главой Кетовского муниципального округа Олегом Язовских, а также звонила в приемную, чтобы взять комментарий по данной проблеме. На звонки никто не ответил. Ранее Язовских сообщал URA.RU, что в селе будет подниматься вопрос об отключении у жителей воды для полива огорода. По одной из версий, именно то, что жители Колташево поливают огород из центральной скважины, привело к недостатку воды в прошлом месяце. URA.RU писало ранее, что в жители села Колташево практически полностью остались без воды. Она была только в местной школе и детском саду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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