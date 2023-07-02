Тюменец, сломавший нос полицейскому, отправился в колонию

03 июля 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Жителя Тюмени осудили на два года Фото: Московец Илья © URA.RU Тюменца Александра Вильгельма, сломавшего нос полицейскому, отправили в колонию на два года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «23 апреля сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Chevrolet под управлением Вильгельма. При проверке документов у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, мужчине было предложено проследовать в патрульный автомобиль, на что он согласился. Во время нахождения в автомобиле Вильгельм вел себя агрессивно, пытался покинуть машину, сломал ручку двери. Затем выскочил из патрульного автомобиля и попытался скрыться. При задержании ударил полицейского кулаком по виску, а после нанес полицейскому один удар своей головой по лицу», — рассказали в ведомстве подробности инцидента. В суде Вильгельм признал свою вину и принес извинения потерпевшему силовику. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Тюменца Александра Вильгельма, сломавшего нос полицейскому, отправили в колонию на два года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «23 апреля сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Chevrolet под управлением Вильгельма. При проверке документов у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, мужчине было предложено проследовать в патрульный автомобиль, на что он согласился. Во время нахождения в автомобиле Вильгельм вел себя агрессивно, пытался покинуть машину, сломал ручку двери. Затем выскочил из патрульного автомобиля и попытался скрыться. При задержании ударил полицейского кулаком по виску, а после нанес полицейскому один удар своей головой по лицу», — рассказали в ведомстве подробности инцидента. В суде Вильгельм признал свою вину и принес извинения потерпевшему силовику. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.