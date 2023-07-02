02 июля 2023
01 июля 2023

Тюменец, сломавший нос полицейскому, отправился в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, зона, колония, тюрьма, забор, фку ик10
Жителя Тюмени осудили на два года Фото:

Тюменца Александра Вильгельма, сломавшего нос полицейскому, отправили в колонию на два года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«23 апреля сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Chevrolet под управлением Вильгельма. При проверке документов у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, мужчине было предложено проследовать в патрульный автомобиль, на что он согласился. Во время нахождения в автомобиле Вильгельм вел себя агрессивно, пытался покинуть машину, сломал ручку двери. Затем выскочил из патрульного автомобиля и попытался скрыться. При задержании ударил полицейского кулаком по виску, а после нанес полицейскому один удар своей головой по лицу», — рассказали в ведомстве подробности инцидента.

В суде Вильгельм признал свою вину и принес извинения потерпевшему силовику. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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Тюменца Александра Вильгельма, сломавшего нос полицейскому, отправили в колонию на два года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «23 апреля сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Chevrolet под управлением Вильгельма. При проверке документов у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, мужчине было предложено проследовать в патрульный автомобиль, на что он согласился. Во время нахождения в автомобиле Вильгельм вел себя агрессивно, пытался покинуть машину, сломал ручку двери. Затем выскочил из патрульного автомобиля и попытался скрыться. При задержании ударил полицейского кулаком по виску, а после нанес полицейскому один удар своей головой по лицу», — рассказали в ведомстве подробности инцидента. В суде Вильгельм признал свою вину и принес извинения потерпевшему силовику. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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