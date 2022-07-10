Задержанный ФСБ директор челябинского МУП уволен со службы

Илья Зарипов (в центре) сначала потерял свободу, а теперь и работу Фото: читатель URA.RU © URA.RU

Директор МУП (Челябинск) «Коммет» Илья Зарипов, обвиняемый в получении взятки в 2,3 млн рублей, уволен. Эту информацию подтвердили URA.RU в администрации областного центра.

«Зарипов уволен по инициативе работодателя. Он не работает в прежней должности с 7 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Зарипова задержали 5 июля в его кабинете, при получении 100 тысяч рублей из предназначенной ему взятки. Деньги передал под контролем чекистов Анатолий Ревенко, замдиректора принадлежащей экс-депутату Госдумы Андрею Барышеву фирмы «Энергостроймонтаж». Компания занимается обслуживанием электросетей в Металлургическом районе Челябинска, сумма контракта с ней составляет 299 млн рублей.

Зарипов в 2014—2016 годах возглавлял МУП «Челябинские тепловые сети». Директором муниципального предприятия «Коммет» 53-летнего менеджера назначили 28 июня, а уже через неделю задержали. Учредителем МУП «Коммет» является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска. По решению суда, уже бывшего директора арестовали на два месяца.