Задержанный ФСБ экс-директор челябинского МУПа признал вину в получении взяток

Несмотря на признание, Илья Зарипов пробудет в СИЗО до 5 марта 2023 года Фото: читатель URA.RU © URA.RU

Бывший директор челябинского МУПа «Коммет» Илья Зарипов, обвиняемый в получении взятки в 2,3 млн рублей, признал свою вину. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Зарипов в полном объеме признал свою вину и сообщил, что не намерен скрываться от следствия. На этих основаниях его защита просила изменить меру пресечения с СИЗО на домашний арест», — сообщил источник.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, областной суд оставил решение о заключении Зарипова под стражу без изменений. Бывший директор пробудет в СИЗО до весны 2023 года.

Зарипова задержали 5 июля 2022 года в собственном кабинете при получении 100 тысяч рублей из предназначенной взятки в 2,3 млн рублей. Посредником выступил замдиректор, принадлежащей экс-депутату Госдумы Андрею Барышеву фирмы «Энергостроймонтаж», Анатолий Ревенко. Все действия были согласованы с сотрудниками УФСБ по региону, которые выявили преступление.

На посту директора «Коммет» Зарипов пробыл всего неделю. Спустя два дня после задержания он был уволен. Учредителем МУП «Коммет» является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска.