В Тюменской области резко ухудшилась ситуация с лесными пожарами

В Тюменской области зарегистрированы новые лесные пожары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

На фоне жаркой, сухой погоды и отмены особого противопожарного режима в Тюменской области резко ухудшилась ситуация с возникновением лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с положением дел. За прошедшие сутки в регионе обнаружено два новых лесных пожара.

«В Тюменскую область начали возвращаться лесные пожары. Это связано с установлением на территории региона сухой, жаркой погоды. Свою роль играет и отмена особого противопожарного режима: людям разрешили посещать леса. К сожалению, не все ведут там себя ответственно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В официальном канале администрации Тобольска мессенджера Viber указано, что за прошедшие сутки в Тюменской области зафиксировано два новых лесных пожара. «Ликвидированных лесных пожаров нет», — говорится в сообщении.

В регионе установлен третий класс пожарной опасности из пяти возможных. «Патрулирование лесов на предмет выявления и профилактики различных лесонарушений сотрудники службы лесоохраны осуществляют в течение всего года. В пожароопасный сезон патрульные следят за соблюдением гражданами правил пожарной безопасности в лесах», — пояснили URA.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что 4 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Он перестал действовать с 26 июня.