03 июля 2023

В Тюменской области резко ухудшилась ситуация с лесными пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, дым, силовики, пожар, гарь, спасатели, лесной пожар, пожарные, ландшафтный пожар
В Тюменской области зарегистрированы новые лесные пожары Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

На фоне жаркой, сухой погоды и отмены особого противопожарного режима в Тюменской области резко ухудшилась ситуация с возникновением лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с положением дел. За прошедшие сутки в регионе обнаружено два новых лесных пожара.

«В Тюменскую область начали возвращаться лесные пожары. Это связано с установлением на территории региона сухой, жаркой погоды. Свою роль играет и отмена особого противопожарного режима: людям разрешили посещать леса. К сожалению, не все ведут там себя ответственно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В официальном канале администрации Тобольска мессенджера Viber указано, что за прошедшие сутки в Тюменской области зафиксировано два новых лесных пожара. «Ликвидированных лесных пожаров нет», — говорится в сообщении.

В регионе установлен третий класс пожарной опасности из пяти возможных. «Патрулирование лесов на предмет выявления и профилактики различных лесонарушений сотрудники службы лесоохраны осуществляют в течение всего года. В пожароопасный сезон патрульные следят за соблюдением гражданами правил пожарной безопасности в лесах», — пояснили URA.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что 4 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Он перестал действовать с 26 июня.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фоне жаркой, сухой погоды и отмены особого противопожарного режима в Тюменской области резко ухудшилась ситуация с возникновением лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с положением дел. За прошедшие сутки в регионе обнаружено два новых лесных пожара. «В Тюменскую область начали возвращаться лесные пожары. Это связано с установлением на территории региона сухой, жаркой погоды. Свою роль играет и отмена особого противопожарного режима: людям разрешили посещать леса. К сожалению, не все ведут там себя ответственно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В официальном канале администрации Тобольска мессенджера Viber указано, что за прошедшие сутки в Тюменской области зафиксировано два новых лесных пожара. «Ликвидированных лесных пожаров нет», — говорится в сообщении. В регионе установлен третий класс пожарной опасности из пяти возможных. «Патрулирование лесов на предмет выявления и профилактики различных лесонарушений сотрудники службы лесоохраны осуществляют в течение всего года. В пожароопасный сезон патрульные следят за соблюдением гражданами правил пожарной безопасности в лесах», — пояснили URA.RU в Информационном центре правительства Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 4 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Он перестал действовать с 26 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...