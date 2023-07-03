Пермские эсеры выдвинули в депутаты заксобрания воспитателя-тамаду

Реготделение «Справедливой России» в Пермском крае 4 июля выдвинуло на довыборы в заксобрание по округу №17 заведующую детсадом «Василек» в Верхнечусовских городках Ирину Усенко-Шабаршину. Об этом сообщается на сайте пермских эсеров.
«На дополнительных выборах депутата законодательного собрания Пермского края по округу №17 Партию представит Шабаршина Ирина Ивановна, педагог, заведующая «Центром развития — детский сад №1 «Василек»», — отметил собеседник. Также Ирина Усенко-Шабаршина, судя по информации из открытых источников и личных фотографий на странице в соцсети «ВКонтакте», подрабатывала тамадой на свадьбах.
Ирина Усенко-Шабаршина стала третьим конкурентом саночника Альберта Демченко на довыборах в заксобрание по округу №17. Демченко является победителем праймериз «Единой России». ЛДПР выдвинули пермского чиновника Григория Балашова, КПРФ — предпринимателя Марата Галимуллина. Мандат депутата в округе освободился после того, как представлявший округ Антон Удальев перешел на работу в мэрию Москвы.
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