В центре Тюмени перекроют дороги из-за студентов

В честь празднование выпускного студентов ТИУ в Тюмени 15 июля перекроют дороги в центре города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«15 июля с 8:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств по улице 8 Марта (на участке от Республики до Володарского) и по Володарского (от Водопроводной до 8 Марта). Причина — проведение на Центральной площади торжественного выпуска студентов Тюменского индустриального университета», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города.
Водителей попросили заранее планировать свои маршруты. Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Республики, Водопроводной и Орджоникидзе.
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