В центре Тюмени перекроют дороги из-за студентов

В Тюмени в день выпускного студентов ТИУ перекроют проезд по центральным улицам

04 июля 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Из-за выпускников в центре Тюмени на пять часов перекроют участки дорог в центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В честь празднование выпускного студентов ТИУ в Тюмени 15 июля перекроют дороги в центре города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «15 июля с 8:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств по улице 8 Марта (на участке от Республики до Володарского) и по Володарского (от Водопроводной до 8 Марта). Причина — проведение на Центральной площади торжественного выпуска студентов Тюменского индустриального университета», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города. Водителей попросили заранее планировать свои маршруты. Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Республики, Водопроводной и Орджоникидзе.

В честь празднование выпускного студентов ТИУ в Тюмени 15 июля перекроют дороги в центре города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «15 июля с 8:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств по улице 8 Марта (на участке от Республики до Володарского) и по Володарского (от Водопроводной до 8 Марта). Причина — проведение на Центральной площади торжественного выпуска студентов Тюменского индустриального университета», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города. Водителей попросили заранее планировать свои маршруты. Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Республики, Водопроводной и Орджоникидзе.