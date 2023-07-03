03 июля 2023

В центре Тюмени перекроют дороги из-за студентов

В Тюмени в день выпускного студентов ТИУ перекроют проезд по центральным улицам
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за выпускников в центре Тюмени на пять часов перекроют участки дорог в центре Фото:

В честь празднование выпускного студентов ТИУ в Тюмени 15 июля перекроют дороги в центре города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«15 июля с 8:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств по улице 8 Марта (на участке от Республики до Володарского) и по Володарского (от Водопроводной до 8 Марта). Причина — проведение на Центральной площади торжественного выпуска студентов Тюменского индустриального университета», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города.

Водителей попросили заранее планировать свои маршруты. Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Республики, Водопроводной и Орджоникидзе.

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В честь празднование выпускного студентов ТИУ в Тюмени 15 июля перекроют дороги в центре города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «15 июля с 8:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств по улице 8 Марта (на участке от Республики до Володарского) и по Володарского (от Водопроводной до 8 Марта). Причина — проведение на Центральной площади торжественного выпуска студентов Тюменского индустриального университета», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города. Водителей попросили заранее планировать свои маршруты. Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Республики, Водопроводной и Орджоникидзе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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