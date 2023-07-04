Сотрудники застройщика «Курганстальмост» рассказали о порядке и сроках возведения бассейна, который они строят для местного госуниверситета. Накануне недовольство темпами строительства высказал губернатор Вадим Шумков. Видеокомментарий появился в официальном паблике компании в соцсети «ВКонтакте».
«Через две недели мы заливаем чашу, еще через 15 дней мы заливаем стены и приступаем к уплотнению, обратной засыпке грунта», — прокомментировал текущие работы замгендиректора предприятия по капстроительству Виталий Фомин. Корпус нового бассейна появится в конце года, тогда же установят оборудование.
В компании отметили, что готовность бассейна составляет 30%. В настоящее время на объекте работают 17 строителей. Они занимаются монтажом основ стен из арматуры, готовятся к заливке бетона.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор отметил, что строительство объекта проходит с отставанием от графика. Он посоветовал руководителям госуниверситета обсудить проблему с заказчиком.
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