04 июля 2023

На «Курганстальмосте» ответили на претензию губернатора по срокам строительства бассейна. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, щебень, стройка
Курганский завод рассказал о стройке бассейна после претензий губернатора Фото:

Сотрудники застройщика «Курганстальмост» рассказали о порядке и сроках возведения бассейна, который они строят для местного госуниверситета. Накануне недовольство темпами строительства высказал губернатор Вадим Шумков. Видеокомментарий появился в официальном паблике компании в соцсети «ВКонтакте».

«Через две недели мы заливаем чашу, еще через 15 дней мы заливаем стены и приступаем к уплотнению, обратной засыпке грунта», — прокомментировал текущие работы замгендиректора предприятия по капстроительству Виталий Фомин. Корпус нового бассейна появится в конце года, тогда же установят оборудование.

В компании отметили, что готовность бассейна составляет 30%. В настоящее время на объекте работают 17 строителей. Они занимаются монтажом основ стен из арматуры, готовятся к заливке бетона.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор отметил, что строительство объекта проходит с отставанием от графика. Он посоветовал руководителям госуниверситета обсудить проблему с заказчиком.

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Сотрудники застройщика «Курганстальмост» рассказали о порядке и сроках возведения бассейна, который они строят для местного госуниверситета. Накануне недовольство темпами строительства высказал губернатор Вадим Шумков. Видеокомментарий появился в официальном паблике компании в соцсети «ВКонтакте». «Через две недели мы заливаем чашу, еще через 15 дней мы заливаем стены и приступаем к уплотнению, обратной засыпке грунта», — прокомментировал текущие работы замгендиректора предприятия по капстроительству Виталий Фомин. Корпус нового бассейна появится в конце года, тогда же установят оборудование. В компании отметили, что готовность бассейна составляет 30%. В настоящее время на объекте работают 17 строителей. Они занимаются монтажом основ стен из арматуры, готовятся к заливке бетона. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор отметил, что строительство объекта проходит с отставанием от графика. Он посоветовал руководителям госуниверситета обсудить проблему с заказчиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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