На «Курганстальмосте» ответили на претензию губернатора по срокам строительства бассейна. Видео

05 июля 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Курганский завод рассказал о стройке бассейна после претензий губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники застройщика «Курганстальмост» рассказали о порядке и сроках возведения бассейна, который они строят для местного госуниверситета. Накануне недовольство темпами строительства высказал губернатор Вадим Шумков. Видеокомментарий появился в официальном паблике компании в соцсети «ВКонтакте». «Через две недели мы заливаем чашу, еще через 15 дней мы заливаем стены и приступаем к уплотнению, обратной засыпке грунта», — прокомментировал текущие работы замгендиректора предприятия по капстроительству Виталий Фомин. Корпус нового бассейна появится в конце года, тогда же установят оборудование. В компании отметили, что готовность бассейна составляет 30%. В настоящее время на объекте работают 17 строителей. Они занимаются монтажом основ стен из арматуры, готовятся к заливке бетона. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор отметил, что строительство объекта проходит с отставанием от графика. Он посоветовал руководителям госуниверситета обсудить проблему с заказчиком.

Сотрудники застройщика «Курганстальмост» рассказали о порядке и сроках возведения бассейна, который они строят для местного госуниверситета. Накануне недовольство темпами строительства высказал губернатор Вадим Шумков. Видеокомментарий появился в официальном паблике компании в соцсети «ВКонтакте». «Через две недели мы заливаем чашу, еще через 15 дней мы заливаем стены и приступаем к уплотнению, обратной засыпке грунта», — прокомментировал текущие работы замгендиректора предприятия по капстроительству Виталий Фомин. Корпус нового бассейна появится в конце года, тогда же установят оборудование. В компании отметили, что готовность бассейна составляет 30%. В настоящее время на объекте работают 17 строителей. Они занимаются монтажом основ стен из арматуры, готовятся к заливке бетона. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор отметил, что строительство объекта проходит с отставанием от графика. Он посоветовал руководителям госуниверситета обсудить проблему с заказчиком.