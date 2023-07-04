В Тобольске ввели новую льготу для пассажиров автобусов

В Тобольске разрешили бесплатно провозить в автобусах спортинвентарь и коляски любого размера

05 июля 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

В Тобольске пассажиры больше не будут платить за провоз габаритного багажа определенного типа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Тобольска предоставили новую льготу, разрешив перевозить в автобусах спортивный инвентарь и детские коляски любого размера. Об этом сообщает пресс-служба «Тобольского ПАТП». «Для того, чтобы посещение стадиона и парков для приверженцев физической активности стало более доступным, издан новый приказ. Теперь пассажир имеет право бесплатно провозить одно место любого спортинвентаря и детского транспорта (коляска, санки) без измерения, за исключением транспорта на электротяге», — сообщили в пресс-службе компании. Как пояснили на предприятии, ранее провоз одного места подобного багажа также был бесплатным. Однако его габариты по сумме трех измерений не должны были превышать определенных значений. Теперь же вопросы по размерам багажа задавать не будут: к примеру, пассажиры смогут не доплачивать за велосипеды, которые берут в салон.

Жителям Тобольска предоставили новую льготу, разрешив перевозить в автобусах спортивный инвентарь и детские коляски любого размера. Об этом сообщает пресс-служба «Тобольского ПАТП». «Для того, чтобы посещение стадиона и парков для приверженцев физической активности стало более доступным, издан новый приказ. Теперь пассажир имеет право бесплатно провозить одно место любого спортинвентаря и детского транспорта (коляска, санки) без измерения, за исключением транспорта на электротяге», — сообщили в пресс-службе компании. Как пояснили на предприятии, ранее провоз одного места подобного багажа также был бесплатным. Однако его габариты по сумме трех измерений не должны были превышать определенных значений. Теперь же вопросы по размерам багажа задавать не будут: к примеру, пассажиры смогут не доплачивать за велосипеды, которые берут в салон.