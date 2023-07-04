04 июля 2023

Оппозиция выдвинула первого кандидата на довыборы в курганскую облдуму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, руки
Кандидат от «Справедливой России — За правду» подала документы на выдвижение 5 июля (архивное фото) Фото:

Представители партии «Справедливая Россия — За правду» выдвинули на довыборы в курганскую облдуму завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажибу Хайрнасову. Данная информация размещена в группе областного избиркома в соцсети «ВКонтакте». Справедливоросы первыми из оппозиционных партий выдвинули своего кандидата на эти довыборы.

«На дополнительных выборах депутата курганской областной думы выдвинулся второй кандидат. Сегодня, 5 июля, члены рабочей группы окружной избирательной комиссии приняли документы от кандидата в депутаты курганской областной думы Нажибы Фаритовны Хайрнасовой, выдвинутой Региональным отделением Социалистической политической партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ в Курганской области», — указано в сообщении.

Период выдвижения кандидатов продлится по 9 июля. Первым на выборы выдвинулся гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк. Он представляет «Единую Россию». Довыборы пройдут 10 сентября.

Довыборы пройдут из-за того, что в апреле депутат облдумы Борис Чепурной досрочно ушел в отставку. Помимо представителей «Единой России» и справедливоросов своих кандидатов планируют выдвинуть ЛДПР и КПРФ.

Нажиба Хайрнасова представит на довыборах справедливоросов
Нажиба Хайрнасова представит на довыборах справедливоросов
Фото:

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Представители партии «Справедливая Россия — За правду» выдвинули на довыборы в курганскую облдуму завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажибу Хайрнасову. Данная информация размещена в группе областного избиркома в соцсети «ВКонтакте». Справедливоросы первыми из оппозиционных партий выдвинули своего кандидата на эти довыборы. «На дополнительных выборах депутата курганской областной думы выдвинулся второй кандидат. Сегодня, 5 июля, члены рабочей группы окружной избирательной комиссии приняли документы от кандидата в депутаты курганской областной думы Нажибы Фаритовны Хайрнасовой, выдвинутой Региональным отделением Социалистической политической партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ в Курганской области», — указано в сообщении. Период выдвижения кандидатов продлится по 9 июля. Первым на выборы выдвинулся гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк. Он представляет «Единую Россию». Довыборы пройдут 10 сентября. Довыборы пройдут из-за того, что в апреле депутат облдумы Борис Чепурной досрочно ушел в отставку. Помимо представителей «Единой России» и справедливоросов своих кандидатов планируют выдвинуть ЛДПР и КПРФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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