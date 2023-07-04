Представители партии «Справедливая Россия — За правду» выдвинули на довыборы в курганскую облдуму завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажибу Хайрнасову. Данная информация размещена в группе областного избиркома в соцсети «ВКонтакте». Справедливоросы первыми из оппозиционных партий выдвинули своего кандидата на эти довыборы.
«На дополнительных выборах депутата курганской областной думы выдвинулся второй кандидат. Сегодня, 5 июля, члены рабочей группы окружной избирательной комиссии приняли документы от кандидата в депутаты курганской областной думы Нажибы Фаритовны Хайрнасовой, выдвинутой Региональным отделением Социалистической политической партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ в Курганской области», — указано в сообщении.
Довыборы пройдут из-за того, что в апреле депутат облдумы Борис Чепурной досрочно ушел в отставку. Помимо представителей «Единой России» и справедливоросов своих кандидатов планируют выдвинуть ЛДПР и КПРФ.
Нажиба Хайрнасова представит на довыборах справедливоросов
Фото: группа областного избиркома в соцсети «ВКонтакте»
Представители партии «Справедливая Россия — За правду» выдвинули на довыборы в курганскую облдуму завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажибу Хайрнасову. Данная информация размещена в группе областного избиркома в соцсети «ВКонтакте». Справедливоросы первыми из оппозиционных партий выдвинули своего кандидата на эти довыборы. «На дополнительных выборах депутата курганской областной думы выдвинулся второй кандидат. Сегодня, 5 июля, члены рабочей группы окружной избирательной комиссии приняли документы от кандидата в депутаты курганской областной думы Нажибы Фаритовны Хайрнасовой, выдвинутой Региональным отделением Социалистической политической партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ в Курганской области», — указано в сообщении. Период выдвижения кандидатов продлится по 9 июля. Первым на выборы выдвинулся гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк. Он представляет «Единую Россию». Довыборы пройдут 10 сентября. Довыборы пройдут из-за того, что в апреле депутат облдумы Борис Чепурной досрочно ушел в отставку. Помимо представителей «Единой России» и справедливоросов своих кандидатов планируют выдвинуть ЛДПР и КПРФ.