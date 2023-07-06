Полковник запаса Насонов: украинские ДРГ снизили активность у границ РФ

06 июля 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Украинские ДРГ пытались оттянуть части армии РФ из зоны спецоперации Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ослабили активность у российских границ, так как армия РФ смогла обеспечить надежную оборону. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «В настоящее время предполагать, что у украинских бандформирований есть силы и они смогут с той же результативностью войти на российскую территорию, не столь вероятно. Мы уже произвели для этого ряд действий. Расставили в лесу и в других местах „подарки“. Подготовили огневые вышки и ряд других решений, которые позволят качественно и достойно встретить данных недобитков», — сказал Роман Насонов. По словам полковника запаса, украинская армия с помощью ДРГ пыталась оттянуть российские части из зоны специальной военной операции. «С момента начала активной фазы контрнаступательной операции украинские формирования перестали активничать в сопредельных с Украиной российских областях. До этого данными действиями они хотели отвлечь из нашей оборонительной группировки часть бойцов для решения этой задачи», — уточнил он. Собеседник агентства подчеркнул, что подобные вылазки для украинских ДРГ заканчиваются одинаково. «Одним из важных результатов является то, что, по сути, живым из этих операций никто не вернулся. Это полет в один конец. „Подвиг“ с камерой в режиме онлайн. Это все то, что от этих недобрых людей осталось. Действия, которые необходимы для минимизации подобных вылазок, делаются. Часть из них мы не имеем возможности и права обсуждать, но всех пришедших ждет достойная встреча», — заключил Насонов. В начале июня стало известно о боях между украинскими диверсантами и ВС РФ в Шебекинском округе Белгородской области. В результате операции войск РФ и ФСБ 4 июня была предотвращена попытка двух украинских группировок проникнуть на территорию Белгородской области. Также были предотвращены попытки прорыва границы, о чем сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ослабили активность у российских границ, так как армия РФ смогла обеспечить надежную оборону. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «В настоящее время предполагать, что у украинских бандформирований есть силы и они смогут с той же результативностью войти на российскую территорию, не столь вероятно. Мы уже произвели для этого ряд действий. Расставили в лесу и в других местах „подарки“. Подготовили огневые вышки и ряд других решений, которые позволят качественно и достойно встретить данных недобитков», — сказал Роман Насонов. По словам полковника запаса, украинская армия с помощью ДРГ пыталась оттянуть российские части из зоны специальной военной операции. «С момента начала активной фазы контрнаступательной операции украинские формирования перестали активничать в сопредельных с Украиной российских областях. До этого данными действиями они хотели отвлечь из нашей оборонительной группировки часть бойцов для решения этой задачи», — уточнил он. Собеседник агентства подчеркнул, что подобные вылазки для украинских ДРГ заканчиваются одинаково. «Одним из важных результатов является то, что, по сути, живым из этих операций никто не вернулся. Это полет в один конец. „Подвиг“ с камерой в режиме онлайн. Это все то, что от этих недобрых людей осталось. Действия, которые необходимы для минимизации подобных вылазок, делаются. Часть из них мы не имеем возможности и права обсуждать, но всех пришедших ждет достойная встреча», — заключил Насонов. В начале июня стало известно о боях между украинскими диверсантами и ВС РФ в Шебекинском округе Белгородской области. В результате операции войск РФ и ФСБ 4 июня была предотвращена попытка двух украинских группировок проникнуть на территорию Белгородской области. Также были предотвращены попытки прорыва границы, о чем сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.