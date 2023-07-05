Новые автобусы выехали на улицы Кургана
новость из сюжетаПередел транспортного рынка в Кургане
В Кургане три маршрута перешли на новые пассажирские автобусы. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.
«На улицы города вышли новые автобусы. Они уже работают на маршрутах № 76, 58 и 50», — пишет Ситникова в посте.
Ранее URA.RU писало, что спустя полгода после начала транспортной реформы в Курган привезли крупную партию автобусов. Всего было привезено более 30 машин. Позже глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что планируется закупить новые автобусы не местном заводе.
Мэр Кургана рассказала, что на некоторых маршрутах заменили старые автобусы на новые
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.