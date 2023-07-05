Новые автобусы выехали на улицы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане три маршрута перешли на новые пассажирские автобусы. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«На улицы города вышли новые автобусы. Они уже работают на маршрутах № 76, 58 и 50», — пишет Ситникова в посте.

Ранее URA.RU писало, что спустя полгода после начала транспортной реформы в Курган привезли крупную партию автобусов. Всего было привезено более 30 машин. Позже глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что планируется закупить новые автобусы не местном заводе.