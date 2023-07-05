05 июля 2023

В Кургане новые автобусы запустили на трех маршрутах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов. Курган , новые автобусы, автобусы
Новые автобусы выехали на улицы Кургана Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане три маршрута перешли на новые пассажирские автобусы. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«На улицы города вышли новые автобусы. Они уже работают на маршрутах № 76, 58 и 50», — пишет Ситникова в посте.

Ранее URA.RU писало, что спустя полгода после начала транспортной реформы в Курган привезли крупную партию автобусов. Всего было привезено более 30 машин. Позже глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что планируется закупить новые автобусы не местном заводе.

Мэр Кургана рассказала, что на некоторых маршрутах заменили старые автобусы на новые
Мэр Кургана рассказала, что на некоторых маршрутах заменили старые автобусы на новые
Фото:

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В Кургане три маршрута перешли на новые пассажирские автобусы. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «На улицы города вышли новые автобусы. Они уже работают на маршрутах № 76, 58 и 50», — пишет Ситникова в посте. Ранее URA.RU писало, что спустя полгода после начала транспортной реформы в Курган привезли крупную партию автобусов. Всего было привезено более 30 машин. Позже глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что планируется закупить новые автобусы не местном заводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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