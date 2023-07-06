Роспотребнадзор отчитался о ситуации со вспышкой менингита на складе OZON в Екатеринбурге

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий для недопущения распространения вспышки менингита, обнаруженной у сотрудников склада OZON в Екатеринбурге. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
«На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два — летальные. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле специалистов ведомства», — рассказали в официальном telegram-канале Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало о вспышке менингита в распределительном центре OZON в Екатеринбурге. Сотрудники OZON прошли массовую вакцинацию от менингококковой инфекции. На фоне сообщений о заболевании менингитом екатеринбуржцы отказываются выкупать свои посылки, заказанные на маркетплейсе. Свердловская прокуратура взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования, организованного подразделением Роспотребнадзора.
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