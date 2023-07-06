06 июля 2023

В курганских магазинах выросли цены на ингредиенты для «горячего винегрета»

В Курганской области за неделю подорожали картофель, свекла, морковь и капуста
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, продукты, хлеб, супермаркет, магазин
Свердловскстат раскрыл июльские цены на продукты в курганских магазинах Фото:

В Курганской области за неделю заметнее всего выросли цены на картофель, свеклу, морковь и капусту, свидетельствуют данные Свердловскстата. Эти продукты используют в качестве основных ингредиентов для приготовления овощного рагу, блюдо также называют «горячим винегретом».

«В Курганской области картофель подорожал на 15,18%, средняя цена за килограмм составляет 33,85 рублей. Свежая морковь подорожала на 12,05%, средняя цена за килограмм составляет 64,36 рублей», — указано на сайте ведомства. Также чуть более чем на 5% выросли цены на белокочанную капусту и столовую свеклу.

Аналитики сравнили потребительские цены 3 июля и их процентное соотношение к показателям на конец июня текущего года. При этом за неделю среди остальных продуктов заметно подешевели огурцы и помидоры. Рост цен на свежие овощи в Свердловскстате фиксировали в начале года.

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В Курганской области за неделю заметнее всего выросли цены на картофель, свеклу, морковь и капусту, свидетельствуют данные Свердловскстата. Эти продукты используют в качестве основных ингредиентов для приготовления овощного рагу, блюдо также называют «горячим винегретом». «В Курганской области картофель подорожал на 15,18%, средняя цена за килограмм составляет 33,85 рублей. Свежая морковь подорожала на 12,05%, средняя цена за килограмм составляет 64,36 рублей», — указано на сайте ведомства. Также чуть более чем на 5% выросли цены на белокочанную капусту и столовую свеклу. Аналитики сравнили потребительские цены 3 июля и их процентное соотношение к показателям на конец июня текущего года. При этом за неделю среди остальных продуктов заметно подешевели огурцы и помидоры. Рост цен на свежие овощи в Свердловскстате фиксировали в начале года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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