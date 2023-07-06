В курганских магазинах выросли цены на ингредиенты для «горячего винегрета»

В Курганской области за неделю подорожали картофель, свекла, морковь и капуста

Свердловскстат раскрыл июльские цены на продукты в курганских магазинах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области за неделю заметнее всего выросли цены на картофель, свеклу, морковь и капусту, свидетельствуют данные Свердловскстата. Эти продукты используют в качестве основных ингредиентов для приготовления овощного рагу, блюдо также называют «горячим винегретом».

«В Курганской области картофель подорожал на 15,18%, средняя цена за килограмм составляет 33,85 рублей. Свежая морковь подорожала на 12,05%, средняя цена за килограмм составляет 64,36 рублей», — указано на сайте ведомства. Также чуть более чем на 5% выросли цены на белокочанную капусту и столовую свеклу.

Аналитики сравнили потребительские цены 3 июля и их процентное соотношение к показателям на конец июня текущего года. При этом за неделю среди остальных продуктов заметно подешевели огурцы и помидоры. Рост цен на свежие овощи в Свердловскстате фиксировали в начале года.