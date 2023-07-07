В ЯНАО осудят женщину, истязавшую свою дочь

Суд рассмотрит дело жительницы Красноселькупского района ЯНАО, которая избивала свою дочь

08 июля 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Женщина избивала свою дочь в состоянии алкогольного опьянения Фото: Московец Илья © URA.RU Жительница Красноселькупского района (ЯНАО) предстанет перед судом за то, что на протяжении года избивала свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в управлении окружного следственного комитета. «По данным следствия, в 2022—2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои 16-летней дочери. Расследование уголовного дело завершено. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Уточняется, что девушка сама обратилась к полицейским за помощью. В ходе следствия мать потерпевшей признала свою вину. Обвиняемой грозит до семи лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что в школе-интернате ЯНАО воспитатель избивал воспитанников.

А руководство школы скрывало от правоохранительных органов факты жестокого обращения с детьми.

Жительница Красноселькупского района (ЯНАО) предстанет перед судом за то, что на протяжении года избивала свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в управлении окружного следственного комитета. «По данным следствия, в 2022—2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои 16-летней дочери. Расследование уголовного дело завершено. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Уточняется, что девушка сама обратилась к полицейским за помощью. В ходе следствия мать потерпевшей признала свою вину. Обвиняемой грозит до семи лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что в школе-интернате ЯНАО воспитатель избивал воспитанников. А руководство школы скрывало от правоохранительных органов факты жестокого обращения с детьми.