07 июля 2023
06 июля 2023

В ЯНАО осудят женщину, истязавшую свою дочь

Суд рассмотрит дело жительницы Красноселькупского района ЯНАО, которая избивала свою дочь
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Анне Гилевой в Ленинском районном суде. Екатеринбург, арест, решетка, суд, женские руки, гилева анна, избрание меры
Женщина избивала свою дочь в состоянии алкогольного опьянения Фото:

Жительница Красноселькупского района (ЯНАО) предстанет перед судом за то, что на протяжении года избивала свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в управлении окружного следственного комитета.

«По данным следствия, в 2022—2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои 16-летней дочери. Расследование уголовного дело завершено. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что девушка сама обратилась к полицейским за помощью. В ходе следствия мать потерпевшей признала свою вину. Обвиняемой грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в школе-интернате ЯНАО воспитатель избивал воспитанников.
А руководство школы скрывало от правоохранительных органов факты жестокого обращения с детьми.

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Жительница Красноселькупского района (ЯНАО) предстанет перед судом за то, что на протяжении года избивала свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в управлении окружного следственного комитета. «По данным следствия, в 2022—2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои 16-летней дочери. Расследование уголовного дело завершено. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Уточняется, что девушка сама обратилась к полицейским за помощью. В ходе следствия мать потерпевшей признала свою вину. Обвиняемой грозит до семи лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что в школе-интернате ЯНАО воспитатель избивал воспитанников. А руководство школы скрывало от правоохранительных органов факты жестокого обращения с детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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