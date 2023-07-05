05 июля 2023

Оппозиционной партии не разрешили участвовать на довыборах в курганскую облдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, голосование депутатов, выборы, урна для голосования, урна голосования, голосование единой россии
Довыборы пройдут 10 сентября Фото:

Представители областного избиркома не разрешили участвовать в довыборах в Курганскую облдуму кандидату партии «Коммунисты России». Об этом представители партии сообщили на своей странице в группе соцсети «ВКонтакте».

«Мы в положенный срок уведомили ТИК Щучанского района, где проводятся довыборы по одномандатному округу, о намерении провести общее собрание по выдвижению кандидата на предстоящих выборах. <…> Но под надуманным предлогом о якобы допущенном нарушении срока уведомления комиссии о проведении мероприятия по выдвижению кандидата, нашей партии был направлен отказ в регистрации кандидата», — указано в сообщении.

В партии предположили, что получили отказ, так как их кандидат считается угрозой для провластного кандидата. По данным источника URA.RU, связанного с местными властями, партию должен был представлять депутат гордумы Кургана Яков Сидоров, который регулярно критикует чиновников. В областном избиркоме URA.RU попросили направить официальный запрос. Запрос по теме был направлен.

На довыборы в облдуму, которые пройдут 10 сентября, выдвинулись представители партий «Единая Россия» гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк и «Справедливая Россия — За правду» завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажиба Хайрнасова. Также своих кандидатов планируют выдвинуть представители КПРФ и ЛДПР.

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Представители областного избиркома не разрешили участвовать в довыборах в Курганскую облдуму кандидату партии «Коммунисты России». Об этом представители партии сообщили на своей странице в группе соцсети «ВКонтакте». «Мы в положенный срок уведомили ТИК Щучанского района, где проводятся довыборы по одномандатному округу, о намерении провести общее собрание по выдвижению кандидата на предстоящих выборах. <…> Но под надуманным предлогом о якобы допущенном нарушении срока уведомления комиссии о проведении мероприятия по выдвижению кандидата, нашей партии был направлен отказ в регистрации кандидата», — указано в сообщении. В партии предположили, что получили отказ, так как их кандидат считается угрозой для провластного кандидата. По данным источника URA.RU, связанного с местными властями, партию должен был представлять депутат гордумы Кургана Яков Сидоров, который регулярно критикует чиновников. В областном избиркоме URA.RU попросили направить официальный запрос. Запрос по теме был направлен. На довыборы в облдуму, которые пройдут 10 сентября, выдвинулись представители партий «Единая Россия» гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк и «Справедливая Россия — За правду» завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажиба Хайрнасова. Также своих кандидатов планируют выдвинуть представители КПРФ и ЛДПР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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