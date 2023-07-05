Оппозиционной партии не разрешили участвовать на довыборах в курганскую облдуму

06 июля 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Довыборы пройдут 10 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители областного избиркома не разрешили участвовать в довыборах в Курганскую облдуму кандидату партии «Коммунисты России». Об этом представители партии сообщили на своей странице в группе соцсети «ВКонтакте». «Мы в положенный срок уведомили ТИК Щучанского района, где проводятся довыборы по одномандатному округу, о намерении провести общее собрание по выдвижению кандидата на предстоящих выборах. <…> Но под надуманным предлогом о якобы допущенном нарушении срока уведомления комиссии о проведении мероприятия по выдвижению кандидата, нашей партии был направлен отказ в регистрации кандидата», — указано в сообщении. В партии предположили, что получили отказ, так как их кандидат считается угрозой для провластного кандидата. По данным источника URA.RU, связанного с местными властями, партию должен был представлять депутат гордумы Кургана Яков Сидоров, который регулярно критикует чиновников. В областном избиркоме URA.RU попросили направить официальный запрос. Запрос по теме был направлен. На довыборы в облдуму, которые пройдут 10 сентября, выдвинулись представители партий «Единая Россия» гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк и «Справедливая Россия — За правду» завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажиба Хайрнасова. Также своих кандидатов планируют выдвинуть представители КПРФ и ЛДПР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители областного избиркома не разрешили участвовать в довыборах в Курганскую облдуму кандидату партии «Коммунисты России». Об этом представители партии сообщили на своей странице в группе соцсети «ВКонтакте». «Мы в положенный срок уведомили ТИК Щучанского района, где проводятся довыборы по одномандатному округу, о намерении провести общее собрание по выдвижению кандидата на предстоящих выборах. <…> Но под надуманным предлогом о якобы допущенном нарушении срока уведомления комиссии о проведении мероприятия по выдвижению кандидата, нашей партии был направлен отказ в регистрации кандидата», — указано в сообщении. В партии предположили, что получили отказ, так как их кандидат считается угрозой для провластного кандидата. По данным источника URA.RU, связанного с местными властями, партию должен был представлять депутат гордумы Кургана Яков Сидоров, который регулярно критикует чиновников. В областном избиркоме URA.RU попросили направить официальный запрос. Запрос по теме был направлен. На довыборы в облдуму, которые пройдут 10 сентября, выдвинулись представители партий «Единая Россия» гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк и «Справедливая Россия — За правду» завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажиба Хайрнасова. Также своих кандидатов планируют выдвинуть представители КПРФ и ЛДПР.