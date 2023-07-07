«Справедливую Россию» для мэра Екатеринбурга купили УГМК и застройщик. Инфографика

07 июля 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Эсеры помогают Алексею Орлову сформировать подконтрольную гордуму Фото: Московец Илья © URA.RU «Справедливая Россия» сформировала свой список кандидатов на выборах в гордуму Екатеринбурга в интересах мэра Алексея Орлова, в обмен на это ее кампанию профинансируют дружественные Орлову «Первостроитель» и УГМК. Об этом URA.RU рассказал источник в резиденции губернатора. Общегородской список СР возглавит лидер реготделения партии, депутат Госдумы Андрей Кузнецов. Проходное второе место достанется главному юристу «Первостроителя» Денису Хаванцеву, а полупроходное третье — Сергею Визелко, бывшему замглавы Кировского района по экономике и строительству. Изначально Хаванцева хотели провести в думу от «Единой России». На праймериз мэрия несогласованно поддержала его в округе №20 против одобренного губернатором Евгением Куйвашевым депутата Владимира Стругова из антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Но Хаванцев проиграл. У УГМК, которая ведет своих кандидатов в гордуму от «Единой России» и «Новых людей», своего человека в списках СР, по предварительным данным, нет. Партию холдинг поддержал по просьбе Орлова, утверждает собеседник агентства. В округах «Справедливую Россию» представят в основном ориентированные на Кузнецова деятели. На общем фоне кандидатов выделяется православная активистка Оксана Иванова (дружит с Кузнецовым). Ее решили выдвинуть против спикера думы Игоря Володина (фракция Кочеткова), которого Орлов сразу после выборов намерен сместить. Второй источник агентства предположил, что Иванова должна была идти по хорошо знакомому ей округу №5, но администрация могла попросить этого не делать — там «Единую Россию» как раз представляет сотрудник УГМК Алексей Смирнов. Список должны утвердить на конференции утром 8 июля Инфографика: Юлия Виноградова © URA.RU В округе №9 СР хочет выдвинуть Олега Назарова. Он помогал замгубернатора Дмитрию Ионину, когда тот был депутатом Госдумы. В «девятом» округе кандидат от власти — сотрудница УрФУ Анна Гурарий. Ей покровительствуют уральское полпредство президента РФ, где работает ее муж Евгений, и «Синара». Конференция, где утвердят список кандидатов от «Справедливой России», намечена на утро 8 июля. Отвечать на вопрос о подлинности оказавшегося в распоряжении URA.RU списка Кузнецов не стал. Последние несколько недель он провел в переговорах. Кочетков рассматривал «Справедливую Россию» как основную площадку для выдвижения кандидатов, которые не состоят в «Единой России» или проиграли во внутрипартийных праймериз кандидатам Орлова. И, по слухам, «покупка» Кочетковым эсеров была даже согласована губернатором Евгением Куйвашевым. Но впоследствии на Кузнецова надавили — как чиновники, так и олигархи-союзники Орлова. И в итоге сделка сорвалась. Теперь Кочеткову придется вести своих людей в гордуму через сбор подписей (проверять их будет подконтрольная Орлову Ленинская ТИК) или от «Яблока». ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» поддерживать бизнесмена так же отказались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Справедливая Россия» сформировала свой список кандидатов на выборах в гордуму Екатеринбурга в интересах мэра Алексея Орлова, в обмен на это ее кампанию профинансируют дружественные Орлову «Первостроитель» и УГМК. Об этом URA.RU рассказал источник в резиденции губернатора. Общегородской список СР возглавит лидер реготделения партии, депутат Госдумы Андрей Кузнецов. Проходное второе место достанется главному юристу «Первостроителя» Денису Хаванцеву, а полупроходное третье — Сергею Визелко, бывшему замглавы Кировского района по экономике и строительству. Изначально Хаванцева хотели провести в думу от «Единой России». На праймериз мэрия несогласованно поддержала его в округе №20 против одобренного губернатором Евгением Куйвашевым депутата Владимира Стругова из антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Но Хаванцев проиграл. У УГМК, которая ведет своих кандидатов в гордуму от «Единой России» и «Новых людей», своего человека в списках СР, по предварительным данным, нет. Партию холдинг поддержал по просьбе Орлова, утверждает собеседник агентства. В округах «Справедливую Россию» представят в основном ориентированные на Кузнецова деятели. На общем фоне кандидатов выделяется православная активистка Оксана Иванова (дружит с Кузнецовым). Ее решили выдвинуть против спикера думы Игоря Володина (фракция Кочеткова), которого Орлов сразу после выборов намерен сместить. Второй источник агентства предположил, что Иванова должна была идти по хорошо знакомому ей округу №5, но администрация могла попросить этого не делать — там «Единую Россию» как раз представляет сотрудник УГМК Алексей Смирнов. В округе №9 СР хочет выдвинуть Олега Назарова. Он помогал замгубернатора Дмитрию Ионину, когда тот был депутатом Госдумы. В «девятом» округе кандидат от власти — сотрудница УрФУ Анна Гурарий. Ей покровительствуют уральское полпредство президента РФ, где работает ее муж Евгений, и «Синара». Конференция, где утвердят список кандидатов от «Справедливой России», намечена на утро 8 июля. Отвечать на вопрос о подлинности оказавшегося в распоряжении URA.RU списка Кузнецов не стал. Последние несколько недель он провел в переговорах. Кочетков рассматривал «Справедливую Россию» как основную площадку для выдвижения кандидатов, которые не состоят в «Единой России» или проиграли во внутрипартийных праймериз кандидатам Орлова. И, по слухам, «покупка» Кочетковым эсеров была даже согласована губернатором Евгением Куйвашевым. Но впоследствии на Кузнецова надавили — как чиновники, так и олигархи-союзники Орлова. И в итоге сделка сорвалась. Теперь Кочеткову придется вести своих людей в гордуму через сбор подписей (проверять их будет подконтрольная Орлову Ленинская ТИК) или от «Яблока». ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» поддерживать бизнесмена так же отказались.