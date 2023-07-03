Сделка эсеров с соперниками мэра Екатеринбурга сорвалась

03 июля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Объявляя решение, Андрей Кузнецов (справа) якобы сослался на Сергея Миронова (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Справедливая Россия» не будет сотрудничать с антимэрской коалицией миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив») на выборах в гордуму Екатеринбурга. Об этом глава реготделения СР, депутат Госдумы Андрей Кузнецов, по данным URA.RU, уведомил участников пула — якобы со ссылкой на лидера партии Сергея Миронова. Сам Кузнецов переговоры и их итоги не комментирует. Ранее он говорил, что формирует списки кандидатов исключительно «на свое усмотрение». Переговоры вокруг «Справедливой России» длились несколько месяцев. Кочетков рассматривал эту партию как основную площадку для выдвижения кандидатов, которые не состоят в «Единой России» или проиграли во внутрипартийных праймериз. И, по слухам, «покупка» Кочетковым эсеров была даже согласована губернатором Евгением Куйвашевым. Но впоследствии на Кузнецова надавили — как чиновники (например, вице-мэр по политике Сергей Плахотин), так и олигархи, еще в конце прошлого года решившие поддержать мэра Алексея Орлова. Теперь Кочеткову придется вести своих людей в гордуму через сбор подписей (проверять их будет подконтрольная Орлову Ленинская ТИК). Или от «Яблока», которое некоторые участники альянса считают слишком токсичным политическим активом из-за выступления против спецоперации РФ на Украине. Конференция СР намечена на 8 июля. Ранее на стороне мэрии в конфликте выступили ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Он начался с попытки мэра Алексея Орлова существенно сократить огромную фракцию Кочеткова в думе, которую он может использовать для давления на горадминистрацию. Кочетков этот план решил оспорить. По некоторым данным, он рассчитывает получить до 12 голосов (так называемый «блокирующий пакет») в новом созыве. В списках «Единой России» бизнесмен представлен пятью политиками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Справедливая Россия» не будет сотрудничать с антимэрской коалицией миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив») на выборах в гордуму Екатеринбурга. Об этом глава реготделения СР, депутат Госдумы Андрей Кузнецов, по данным URA.RU, уведомил участников пула — якобы со ссылкой на лидера партии Сергея Миронова. Сам Кузнецов переговоры и их итоги не комментирует. Ранее он говорил, что формирует списки кандидатов исключительно «на свое усмотрение». Переговоры вокруг «Справедливой России» длились несколько месяцев. Кочетков рассматривал эту партию как основную площадку для выдвижения кандидатов, которые не состоят в «Единой России» или проиграли во внутрипартийных праймериз. И, по слухам, «покупка» Кочетковым эсеров была даже согласована губернатором Евгением Куйвашевым. Но впоследствии на Кузнецова надавили — как чиновники (например, вице-мэр по политике Сергей Плахотин), так и олигархи, еще в конце прошлого года решившие поддержать мэра Алексея Орлова. Теперь Кочеткову придется вести своих людей в гордуму через сбор подписей (проверять их будет подконтрольная Орлову Ленинская ТИК). Или от «Яблока», которое некоторые участники альянса считают слишком токсичным политическим активом из-за выступления против спецоперации РФ на Украине. Конференция СР намечена на 8 июля. Ранее на стороне мэрии в конфликте выступили ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Он начался с попытки мэра Алексея Орлова существенно сократить огромную фракцию Кочеткова в думе, которую он может использовать для давления на горадминистрацию. Кочетков этот план решил оспорить. По некоторым данным, он рассчитывает получить до 12 голосов (так называемый «блокирующий пакет») в новом созыве. В списках «Единой России» бизнесмен представлен пятью политиками.