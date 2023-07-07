07 июля 2023

Подполковник Дэвис высмеял стремление США передать кассетные бомбы Украине

Подполковник Дэвис: кассетные бомбы не помогут Украине из-за недостаточной подготовки ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд, stock, 155мм
Дэниел Дэвис заявил, что кассетные бомбы не помогут Украине изменить баланс сил Фото:
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Кассетные бомбы, которые США отправят на Украину в помощь бойцам, не помогут им в силу недостаточной подготовки ВСУ. Так считает подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

«Отправление кассетных боеприпасов, независимо от того, насколько они более смертоносны, чем стандартные 15-мм осколочно-фугасные снаряды (артиллерийский боеприпас основного назначения, совмещающий осколочное и разрушительное действие — прим. URA.RU), не изменит исход текущего наступления», — выразил мнение эксперт в статье для 19FortyFive. По его словам, кассетные выстрелы может и придадут украинцам уверенности, однако они никак не изменят ход спецоперации. Дэниел Дэвис подчеркнул, что это касается любого оружия, отправленного Западом Украине.

Ранее в Белом доме решили передать Украине кассетные боеприпасы. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предупредил США, что Россия жестко отреагирует, если планы США осуществятся. Президент США Джо Байден признался, что решение передать Киеву это оружие далось ему тяжело, однако это необходимо из-за дефицитов боеприпасов у ВСУ.

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Кассетные бомбы, которые США отправят на Украину в помощь бойцам, не помогут им в силу недостаточной подготовки ВСУ. Так считает подполковник американской армии Дэниел Дэвис. «Отправление кассетных боеприпасов, независимо от того, насколько они более смертоносны, чем стандартные 15-мм осколочно-фугасные снаряды (артиллерийский боеприпас основного назначения, совмещающий осколочное и разрушительное действие — прим. URA.RU), не изменит исход текущего наступления», — выразил мнение эксперт в статье для 19FortyFive. По его словам, кассетные выстрелы может и придадут украинцам уверенности, однако они никак не изменят ход спецоперации. Дэниел Дэвис подчеркнул, что это касается любого оружия, отправленного Западом Украине. Ранее в Белом доме решили передать Украине кассетные боеприпасы. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предупредил США, что Россия жестко отреагирует, если планы США осуществятся. Президент США Джо Байден признался, что решение передать Киеву это оружие далось ему тяжело, однако это необходимо из-за дефицитов боеприпасов у ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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