NYT обнаружила опасность поставляемых Украине кассетных боеприпасов

NYT: кассетные снаряды, поставляемые Украине, могут не разорваться сразу, что опасно для горожан

08 июля 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Риск того, что кассетные боеприпасы не разорвутся вовремя, крайне высок, написал Джон Исмей Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США предположительно отправят на Украину кассетные боеприпасы M864 с 72 небольшими снарядами. Такое предположение сделал американский журналист Джон Исмей, отметив, что процент неразорвавшихся снарядов из таких боеприпасов крайне высок, что может представлять опасность для окружающих. Причем производство M864 было прекращено еще в 1996 году. «Оружие <…> сбрасывает небольшие гранаты, <…> часто не способные мгновенно взорваться. Спустя годы они могут убить взрослых и детей, которые наткнутся на них», — подчеркнул автор материала для The New York Times Джон Исмей. Он предположил, что эти кассетные боеприпасы именно M864. Такой вывод журналист сделал из недавних слов заместителя министра обороны по вопросам политики Колина Каля. Тот говорил, что снаряды были испытаны пять раз в период с 1998 по 2020 год. Под такие данные попадает M864 с 72 небольшими снарядами. Производство оружия было прекращено в 1996 году из-за «высокого коэффициента» не разорванности снарядов. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Украине необходимы кассетные боеприпасы. Американский полковник Дэниел Дэвис уверен, что они не помогут Киеву. В ответ на решение поставить Украине кассетные снаряды, представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Белый дом в лицемерии из-за ранних заявлений о неприемлемости использования такого оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США предположительно отправят на Украину кассетные боеприпасы M864 с 72 небольшими снарядами. Такое предположение сделал американский журналист Джон Исмей, отметив, что процент неразорвавшихся снарядов из таких боеприпасов крайне высок, что может представлять опасность для окружающих. Причем производство M864 было прекращено еще в 1996 году. «Оружие <…> сбрасывает небольшие гранаты, <…> часто не способные мгновенно взорваться. Спустя годы они могут убить взрослых и детей, которые наткнутся на них», — подчеркнул автор материала для The New York Times Джон Исмей. Он предположил, что эти кассетные боеприпасы именно M864. Такой вывод журналист сделал из недавних слов заместителя министра обороны по вопросам политики Колина Каля. Тот говорил, что снаряды были испытаны пять раз в период с 1998 по 2020 год. Под такие данные попадает M864 с 72 небольшими снарядами. Производство оружия было прекращено в 1996 году из-за «высокого коэффициента» не разорванности снарядов. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Украине необходимы кассетные боеприпасы. Американский полковник Дэниел Дэвис уверен, что они не помогут Киеву. В ответ на решение поставить Украине кассетные снаряды, представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Белый дом в лицемерии из-за ранних заявлений о неприемлемости использования такого оружия.