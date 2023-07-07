Эсеры утвердили выгодный мэру список на выборах в Екатеринбурге

08 июля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Сергей Визелко (справа) и Денис Хаванцев (слева) ориентированы на мэрию Фото: Денис Аллаяров © URA.RU «Справедливая Россия» официально утвердила список кандидатов на выборах в думу Екатеринбурга, выгодный мэру Алексею Орлову. Как и анонсировало URA.RU, общегородскую часть списка возглавил лидер реготделения партии, депутат Госдумы Андрей Кузнецов. Второе место у юриста «Первостроителя» Денис Хаванцева, третье — у экс-замглавы Кировского района Сергея Визелко. Он, как выяснилось на конференции, тоже из «Первостроителя» — компании, дружественной Орлову. Другим якорным спонсором СР выступила, по слухам, УГМК. Об этом якобы попросил Орлов — чтобы у партии не было необходимости искать деньги у нелояльных администрации бизнесменов. Хотя Кузнецов это не подтверждает. В округах СР будут представлять деятели, в основном ориентированные на Кузнецова. В частности, в округе 25 (кандидат от власти — экс-чекист Сергей Павленко) выдвинут руководитель Чкаловского отделения «Справедливой России» Максим Чирышев находящийся в зоне спецоперации РФ на Украине. Список выгоден мэру Орлову Инфографика: Юлия Виноградова © URA.RU Кузнецов заявил корреспонденту URA.RU, что у его партии — собственный, независимый ни от одного из политических лагерей, сценарий на этих выборах. «Изначально мы ориентировались на подготовку максимально профессионального списка кандидатов, представляющих основные слои екатеринбургского общества. Костяк кандидатов — это активные члены партии, проявившие себя ранее», — отметил политик. Последние несколько недель он провел в переговорах. Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), чью фракцию в думе Орлов хочет по итогам выборов сократить, рассматривал «Справедливую Россию» как основную площадку для выдвижения кандидатов, которые не состоят в «Единой России» или проиграли во внутрипартийных праймериз кандидатам Орлова. И, по слухам, «покупка» Кочетковым эсеров была даже согласована Куйвашевым. Но по итогам целой серии встреч Кузнецова с другими чиновниками, а также с миллиардерами, поддержавшими Орлова в конфликте, сделка сорвалась. Теперь Кочеткову придется вести своих людей в гордуму через сбор подписей (проверять их будет подконтрольная Орлову Ленинская ТИК) или от «Яблока». Другие парламентские партии поддерживать бизнесмена так же отказались. Максим Чирышев сейчас находится в зоне боевых действий Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Справедливая Россия» официально утвердила список кандидатов на выборах в думу Екатеринбурга, выгодный мэру Алексею Орлову. Как и анонсировало URA.RU, общегородскую часть списка возглавил лидер реготделения партии, депутат Госдумы Андрей Кузнецов. Второе место у юриста «Первостроителя» Денис Хаванцева, третье — у экс-замглавы Кировского района Сергея Визелко. Он, как выяснилось на конференции, тоже из «Первостроителя» — компании, дружественной Орлову. Другим якорным спонсором СР выступила, по слухам, УГМК. Об этом якобы попросил Орлов — чтобы у партии не было необходимости искать деньги у нелояльных администрации бизнесменов. Хотя Кузнецов это не подтверждает. В округах СР будут представлять деятели, в основном ориентированные на Кузнецова. В частности, в округе 25 (кандидат от власти — экс-чекист Сергей Павленко) выдвинут руководитель Чкаловского отделения «Справедливой России» Максим Чирышев находящийся в зоне спецоперации РФ на Украине. Кузнецов заявил корреспонденту URA.RU, что у его партии — собственный, независимый ни от одного из политических лагерей, сценарий на этих выборах. «Изначально мы ориентировались на подготовку максимально профессионального списка кандидатов, представляющих основные слои екатеринбургского общества. Костяк кандидатов — это активные члены партии, проявившие себя ранее», — отметил политик. Последние несколько недель он провел в переговорах. Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), чью фракцию в думе Орлов хочет по итогам выборов сократить, рассматривал «Справедливую Россию» как основную площадку для выдвижения кандидатов, которые не состоят в «Единой России» или проиграли во внутрипартийных праймериз кандидатам Орлова. И, по слухам, «покупка» Кочетковым эсеров была даже согласована Куйвашевым. Но по итогам целой серии встреч Кузнецова с другими чиновниками, а также с миллиардерами, поддержавшими Орлова в конфликте, сделка сорвалась. Теперь Кочеткову придется вести своих людей в гордуму через сбор подписей (проверять их будет подконтрольная Орлову Ленинская ТИК) или от «Яблока». Другие парламентские партии поддерживать бизнесмена так же отказались.