Лидер фракции «Справедливой России» в гордуме Тюмени останется без мандата

Лидер фракции «Справедливой России» Владимир Гороховцев не получит мандат в Тюменской городской думе. Глава реготделения партии Владимир Пискайкин не поставил депутата ни на один избирательный округ. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.
«Из-за того, что в 2018 году Гороховцев перестал выполнять условия, на которых Пискайкин поставил его на проходной избирательный округ, произошел конфликт, и Гороховцев стал нерукопожатным в партии. Однако, желая пройти в городскую думу вновь, Горовцев смог договориться в мэрии о мандате, в обход Пискайкина. Осталось лишь выдвинуться от партии по одномандатному округу. Но Пискайкин, несмотря на уговоры, не поставил Гороховцева ни на один избирательный округ», — сообщил инсайдер.
Ранее сообщалось, что утверждена дата выборов депутатов городской думы Тюмени восьмого созыва. Плебисцит назначен на 10 сентября.
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