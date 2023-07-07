07 июля 2023

Лидер фракции «Справедливой России» в гордуме Тюмени останется без мандата

Справедливорос Владимир Гороховцев не попал ни на один избирательный округ в Тюменскую гордуму
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Глава реготделения партии Владимир Пискайкин не поставил депутата ни на один избирательный округ Фото:

Лидер фракции «Справедливой России» Владимир Гороховцев не получит мандат в Тюменской городской думе. Глава реготделения партии Владимир Пискайкин не поставил депутата ни на один избирательный округ. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Из-за того, что в 2018 году Гороховцев перестал выполнять условия, на которых Пискайкин поставил его на проходной избирательный округ, произошел конфликт, и Гороховцев стал нерукопожатным в партии. Однако, желая пройти в городскую думу вновь, Горовцев смог договориться в мэрии о мандате, в обход Пискайкина. Осталось лишь выдвинуться от партии по одномандатному округу. Но Пискайкин, несмотря на уговоры, не поставил Гороховцева ни на один избирательный округ», — сообщил инсайдер.

Ранее сообщалось, что утверждена дата выборов депутатов городской думы Тюмени восьмого созыва. Плебисцит назначен на 10 сентября.

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Лидер фракции «Справедливой России» Владимир Гороховцев не получит мандат в Тюменской городской думе. Глава реготделения партии Владимир Пискайкин не поставил депутата ни на один избирательный округ. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Из-за того, что в 2018 году Гороховцев перестал выполнять условия, на которых Пискайкин поставил его на проходной избирательный округ, произошел конфликт, и Гороховцев стал нерукопожатным в партии. Однако, желая пройти в городскую думу вновь, Горовцев смог договориться в мэрии о мандате, в обход Пискайкина. Осталось лишь выдвинуться от партии по одномандатному округу. Но Пискайкин, несмотря на уговоры, не поставил Гороховцева ни на один избирательный округ», — сообщил инсайдер. Ранее сообщалось, что утверждена дата выборов депутатов городской думы Тюмени восьмого созыва. Плебисцит назначен на 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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