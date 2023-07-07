Лидер фракции «Справедливой России» в гордуме Тюмени останется без мандата

Справедливорос Владимир Гороховцев не попал ни на один избирательный округ в Тюменскую гордуму

08 июля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Глава реготделения партии Владимир Пискайкин не поставил депутата ни на один избирательный округ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Лидер фракции «Справедливой России» Владимир Гороховцев не получит мандат в Тюменской городской думе. Глава реготделения партии Владимир Пискайкин не поставил депутата ни на один избирательный округ. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Из-за того, что в 2018 году Гороховцев перестал выполнять условия, на которых Пискайкин поставил его на проходной избирательный округ, произошел конфликт, и Гороховцев стал нерукопожатным в партии. Однако, желая пройти в городскую думу вновь, Горовцев смог договориться в мэрии о мандате, в обход Пискайкина. Осталось лишь выдвинуться от партии по одномандатному округу. Но Пискайкин, несмотря на уговоры, не поставил Гороховцева ни на один избирательный округ», — сообщил инсайдер. Ранее сообщалось, что утверждена дата выборов депутатов городской думы Тюмени восьмого созыва. Плебисцит назначен на 10 сентября.

Лидер фракции «Справедливой России» Владимир Гороховцев не получит мандат в Тюменской городской думе. Глава реготделения партии Владимир Пискайкин не поставил депутата ни на один избирательный округ. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Из-за того, что в 2018 году Гороховцев перестал выполнять условия, на которых Пискайкин поставил его на проходной избирательный округ, произошел конфликт, и Гороховцев стал нерукопожатным в партии. Однако, желая пройти в городскую думу вновь, Горовцев смог договориться в мэрии о мандате, в обход Пискайкина. Осталось лишь выдвинуться от партии по одномандатному округу. Но Пискайкин, несмотря на уговоры, не поставил Гороховцева ни на один избирательный округ», — сообщил инсайдер. Ранее сообщалось, что утверждена дата выборов депутатов городской думы Тюмени восьмого созыва. Плебисцит назначен на 10 сентября.